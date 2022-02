Nelagodje posovjetskih zavezništev

V nadaljevanju preberite:

V domnevno bližajoči se vojni med Rusijo in Ukrajino, ki bi se lahko po napovedih ameriških obveščevalcev začela že jutri, preostalim nekdanjim sovjetskim republikam ni enostavno ohraniti nevtralnost. Nekatere so na strani Rusije, druge izražajo solidarnost z Ukrajino, a to počnejo pazljivo, da se ne bi preveč zamerile Moskvi.