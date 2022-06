Danci podprli vključitev države v evropsko obrambno politiko

Danski volivci so na včerajšnjem referendumu s prepričljivo večino podprli vključitev države v skupno evropsko obrambno politiko in s tem potegnili črto pod tremi desetletji nasprotovanja poglabljanju evropske integracije na tem področju.

Za ukinitev posebne ureditve oziroma tako imenovane izjeme, ki jo je država izpogajala v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in zaradi katere znotraj EU ni sodelovala tako pri sprejemanju odločitev v okviru obrambne politike kot tudi ne v skupnih misijah pod evropsko zastavo, je glasovalo dve tretjini udeležencev referenduma, ki ga je danska levosredinska vlada pod vodstvom premierke Mette Frederiksen sklicala kmalu po ruskem napadu na Ukrajino.

Danska premierka je sinoči, potem ko je bilo že jasno, da bo referendum uspel, povedala, da je država s svojo odločitvijo poslala jasno sporočilo tako svojim zaveznicam v Natu in Evropi kakor tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. »Ko Putin napade svobodno in neodvisno državo, ko Putin ogrozi mir in stabilnost, nas to samo še bolj poveže,« je poudarila Mette Frederiksen.

V tretje gre rado

Severnoevropska država se bo na podlagi volje volivcev odpovedala eni od treh izjem, ki si jih je izborila v času pogajanj o maastrichtski pogodbi. Včerajšnji referendumu je bil tretji, ki so ga na Danskem izvedli na temo poglabljanja evropske integracije. Referenduma leta 2000 in 2015 o prevzemu evra in spremembah izjeme na področju notranjih zadev ter pravosodja v nasprotju s tokratnim nista bila uspešna.

Na odločitev so se pozitivno odzvali tudi v Bruslju. »Pozdravljam odločno sporočilo o zavezanosti naši skupni varnosti, ki so ga danes poslali Danci,« je na twitterju zapisala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. »Prepričana sem, da bo ta odločitev koristila tako Danski kot EU.« S tem se je strinjal tudi predsednik evropskega sveta Charles Michel, ki je izid referenduma razglasil za zgodovinskega.