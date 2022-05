Število beguncev v Ukrajini je preseglo 5,5 milijona

Glavni poudarki: Iz Mariupolja naj bi se nadaljevale evakuacije civilistov.

Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do dneva zmage 9. maja, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Od začetka vojne iz Ukrajine pobegnilo že 5,5 ljudi.

Več kot 5,5 milijona ljudi je pobegnilo iz Ukrajine od ruske invazije 24. februarja, je sporočila Agencija ZN za begunce (UNHCR), njihove podatke povzema Guardian. Statistični podatki so zbrani iz različnih virov, predvsem podatkov, ki jih posredujejo oblasti z uradnih mejnih prehodov, so sporočili iz agencije.

10.00 V ruskem Belgorodu odjeknile eksplozije

Dve eksploziji sta odjeknili v zgodnjih urah v Belgorodu, južni ruski regiji, ki meji na Ukrajino, je v objavi na družbenem omrežju zapisal guverner regije Vjačeslav Gladkov, piše Guardian. »Žrtev ali škode ni bilo,« je po poročanju Reutersa zapisal Gladkov. Gladkov je v nedeljo dejal, da je bila ena oseba poškodovana v požaru na objektu ruskega obrambnega ministrstva v Belgorodu, bilo pa je poškodovanih tudi sedem domov. V objavah na družbenih omrežjih je bilo zapisano, da so se čez noč nad mestom slišala lovska letala in glasne eksplozije. Guardian teh poročil ni mogel preveriti. Rusija je sicer prejšnji mesec Ukrajino obtožila helikopterskega napada na skladišče goriva v Belgorodu, za katerega je Kijev zanikal odgovornost, kakor tudi obstreljevanja vasi in izstreljevanja raket na skladišče streliva.

08.50 Lavrov: Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do 9. maja

Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do dneva zmage 9. maja, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in dodal, da bo trajanje vojne odvisno predvsem od potrebe po zmanjšanju tveganj za civilno prebivalstvo in rusko vojsko. Zahodne medije je medtem obtožil, da so izkrivljali njegove izjave o nevarnostih jedrske vojne. Lavrov je v pogovoru za italijansko televizijo Mediaset poudaril, da Moskva ne bo hitela s končanjem »posebne vojaške operacije« pred obletnico, ki obeležuje kapitulacijo nacistične Nemčije pred zavezniškimi silami leta 1945, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša vojska svojih dejanj ne bo umetno prilagajala nobenemu datumu, vključno z dnevom zmage,« je dejal Lavrov v intervjuju, ki je bil objavljen v nedeljo. »Kot vedno bomo slovesno praznovali 9. maj. Spomnite se tistih, ki so padli za osvoboditev Rusije in drugih republik nekdanje ZSSR, za osvoboditev Evrope izpod nacistične kuge,« je še dodal. Rusija običajno praznuje dan zmage v velikem slogu, z veliko vojaško parado v središču Moskve in govorom predsednika Vladimirja Putina, v katerem poudari vodilno vlogo države pri porazu fašizma v Evropi.

Ljudje, ki so včeraj zapustili Azovstol, v vasi Bezimenne, kjer je center za začasno namestitev evakuiranih. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Zahodne medije je Lavrov obtožil, da so izkrivljali njegove pripombe o nevarnostih jedrske vojne, in dodal, da si Rusija neutrudno prizadeva doseči sporazume, ki bi zagotovili, da nihče ne bo sprožil jedrske vojne, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Pri tem je dodal, da je bila Rusija pobudnica sprejetja izjave o nedopustnosti jedrske vojne, ki je bila sprejeta na srečanju predsednikov Rusije Vladimirja Putina in ZDA Joeja Bidena junija 2021 v Ženevi. Zahodne medije je prav tako obtožil, da so ignorirali grožnje in opazke o jedrskem orožju, ko so te prihajale s strani zahodnih sil.

Nato in EU je obtožil, da sta se sprijaznila s prevlado Washingtona. ZDA in Kanado je prav tako obtožil, da usposabljata neonacistične enote, ki so se znašle v vrstah ukrajinske vojske, pri čemer se je skliceval na pripadnike ukrajinskega bataljona Azov, katerega pripadniki se še vedno zadržujejo v tovarni Azovstal v Mariupolju in branijo kompleks, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rusija je bataljon, v katerem prevladujejo nacionalisti in je povezan s skrajno desnico, že večkrat obtožila vojnih zločinov, ni pa za to predložila nobenih dokazov, poroča DPA.

08.00 V nedeljo umrlo na območju Donetska in Harkova umrlo osem civilistov

Ukrajinske oblasti so sporočile, da je v ruskem obstreljevanju na območju Donetska in Harkova v nedeljo umrlo osem civilistov. »1. maja so bili v ruskem obstreljevanju v regiji Donetsk ubiti štirje civilisti, vsi v Limanu. Ranjenih je bilo še enajst ljudi,« je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Pavlo Kirilenko, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Kot je dodal, je še ena oseba zaradi poškodb ob obstreljevanju umrla v mestu blizu Limana. V obstreljevanju stanovanjskih območij v mestu Harkov in njegovi okolici so bili ubiti še trije ljudje, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Oleg Sinegubov.

07.45 Zelenski: Namen ruske vojske in vojne je iztrebljanje

»Najnovejši napadi Rusije, tudi na skladišča žita in stanovanjske soseske, še enkrat dokazujejo, da je vojna proti Ukrajini vojna za iztrebljanje za rusko vojsko,« je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem zadnjem nočnem nagovoru in se vprašal: »Kakšen bi lahko bil strateški uspeh Rusije v tem?« Sam si je na to vprašanje odgovoril, da uničena življenja ljudi in požgano ali ukradeno premoženje Rusiji ne bodo dali ničesar, njegove besede povzema Guardian.

Otroci v vasi Bezimenne v Donetski regiji. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

07.00 Danes nadaljevanje evakucij iz Mariupolja in Azovstola

Civilisti, ki so bili včeraj evakuirani iz jeklarne Azovstal v Mariupolju, naj bi danes prispeli v mesto Zaporožje, ki je pod nadzorom Ukrajine, in sicer v okviru prizadevanj, ki jih vodita Rdeči križ in ZN. Ena skupina iz jeklarne Azovstal je prispela tudi v vas Bezimenne na ozemlju pod ruskim nadzorom v Ukrajini. Mestni svet Mariupolja je ločeno sporočil, da bo evakuacijski konvoj, ki ga usklajujejo ZN in Rdeči križ, prav tako lahko danes zapustil mesto, navaja Guardian.

Že včeraj je predsednik Zelenski v nagovoru dejal, »da nam je končno uspelo začeti evakuacijo ljudi iz Azovstala,«. Dejal je, da upa, da bo prvim evakuiranim ljudem uspelo danes prispeti v Zaporožje in da upa, da jim ne bo spodletelo. »Tam vas bo srečala naša ekipa. Upam, da bodo jutri izpolnjeni vsi potrebni pogoji za nadaljevanje evakuacije. Začeti nameravamo ob 8. uri zjutraj.« V blokiranem Mariupoluj je morda še kar 100.000 ljudi, vključno z do tisoč civilisti in približno dva tisoč ukrajinskimi borci pod jeklarno Azovstal.

Uslužbenci proruskih čet se sprehajajo v bližini centra za začasno namestitev evakuiranih v vasi Bezimenne. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

05.00 Evropski parlament o Ukrajini in sklepih konference o prihodnosti Evrope

Evropski poslanci bodo na tokratnem plenarnem zasedanju v Strasbourgu znova razpravljali o vojni v Ukrajini, in sicer o gospodarskih in socialnih posledicah za EU, v ločeni razpravi pa tudi o zaščiti žensk, ki bežijo pred nasiljem. Ocenili bodo tudi priporočila konference o prihodnosti Evrope, pri čemer naj bi pozvali k reviziji pogodb EU. Ukrajina bo ena od osrednjih tem majskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Poslanci bodo v sredo obravnavali gospodarske in socialne posledice vojne za EU. Evropsko komisijo bodo pozvali, naj pripravi predloge za ublažitev posledic sankcij, uvedenih proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. V četrtek je na dnevnem redu še razprava o posledicah vojne v Ukrajini za ženske. Poslanci bodo govorili o tem, kako zaščititi ženske in dekleta, ki bežijo pred nasiljem in so pri tem izpostavljene izkoriščanju in trgovini z ljudmi.

00.30 Ministri EU za energetiko po ustavitvi dobave ruskega plina o stabilnosti energetskega trga

Potem ko je ruski Gazprom pretekli teden ustavil dobavo plina Poljski in Bolgariji, se bodo danes na izrednem zasedanju v Bruslju sestali ministri Evropske unije, pristojni za energetiko. Razpravljali bodo o stabilnosti energetskega trga v luči ruske invazije na Ukrajino. Ministri bodo med drugim preučili morebitne dodatne aktivnosti glede večje varnosti dobav, upravljanja zalog in tranzita plina. Govorili bodo tudi o tem, kako še okrepiti usklajevanje med državami.

Poleg tega bodo ministri za energetiko razpravljali o pripravljenosti na krize v dobavah in o solidarnosti na ravni EU ter kako to okrepiti, napovedujejo v francoskem predsedstvu Svetu EU. Pričakovati je, da bo beseda tekla tudi o nejasnostih, ki se pojavljajo glede plačevanja ruskega plina v rubljih. Smernice Evropske komisije glede ruskega dekreta, ki zahteva plačevanje prek dveh računov pri ruski banki Gazprombank, namreč niso povsem jasne. Zasedanja se ne bo udeležil nihče od ministrov ali državnih sekretarjev odhajajoče slovenske vlade. Slovenijo bo zastopala namestnica stalnega predstavnika pri EU Tamara Weingerl Požar.