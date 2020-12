Danes ponovno zaprtje nekaterih trgovin

7.30 V ZDA do januarja 20 milijonov cepiv



Predstavniki Bele hiše so v sredo sporočili, da nameravajo do začetka januarja v okviru operacije Hitreje od svetlobe po ZDA razdeliti 20 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu. Do srede so jih razdelili 9,5 milijonov, doslej pa se je cepilo okrog milijon ljudi. Cepivi podjetij Pfizer in BioNTech ter Moderne in Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA zahtevata dva odmerka v razmiku nekaj tednov. General Gus Perna, ki je zadolžen za distribucijo cepiv, je zagotovil, da operacija imunizacije poteka dobro.



Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je s koronavirusom v ZDA do srede okužilo že 8,5 milijona ljudi, za covidom-19 pa je umrlo več kot 326.000 ljudi.V državi New York, ki ima največ smrtnih žrtev med vsemi zveznimi državami ZDA (36.867), so doslej cepili že 30.000 zdravstvenih delavcev. V sredo so sicer potrdili 11.937 novih okužb, kar je 5,84 odstotka opravljenih testov. Umrlo je 164 ljudi.





7.00 Novi ukrepi



Od danes so znova zaprte trgovine, ki ne ponujajo najnujnejših potrebščin, v veljavi pa so tudi omejitve za storitvene dejavnosti. Javni potniški promet bo obratoval, tudi med božično-novoletnimi prazniki. Od danes opoldne do petka do 20. ure bo dovoljeno gibanje med občinami in regijami.



Skladno z vladnim odlokom so od danes pa do 4. januarja lahko odprte le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki. Odprte so lahko tudi kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta ter dostavne službe.



Na seznamu izjem so tudi individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer uživanje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljena prodaja pirotehničnih izdelkov.

Zmanjšanje števila izjem sledi začasni sprostitvi nekaterih protikoronskih ukrepov, in sicer med 15. in 23. decembrom. V tem obdobju so bili med drugim odprti frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice.



Danes in v petek je na zasebnih površinah dovoljeno druženje z osebami iz največ dveh gospodinjstev, pri čemer je omejeno na maksimalno šest odraslih oseb (otroci do 15. leta so izvzeti). Za 32 ur bo sproščeno tudi gibanje med občinami in regijami.

Vlaki in avtobusi bodo lahko vozili, še naprej pa velja, da so lahko polni le 50-odstotno.

