Dobave orožja Ukrajini bi vodile do globalne katastrofe

Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je danes opozoril, da bi nadaljnje zahodne dobave orožja Ukrajini pripeljale do »globalne katastrofe«. Rusija bi v primeru, da bi zahodne zaveznice Kijevu dobavile orožje, ki bi ga uporabili za ponovno zavzetje ozemelj, uporabila še močnejše orožje, je napovedal.

»Dobave ofenzivnega orožja režimu v Kijevu bi vodile v globalno katastrofo,« je na družbenem omrežju Telegram zapisal Volodin.

Vodja ruske dume je dal jasno vedeti, da bi Rusija napade na ukrajinska ozemlja, ki si jih je Moskva nezakonito prisvojila, obravnavala kot napad na svoje ozemlje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Če Washington in države Nata pošljejo orožje Ukrajini, ki bo uporabljeno »za napade na mesta ali poskuse zavzetja naših ozemelj«, bi to izzvalo »povračilne ukrepe z uporabo močnejšega orožja«, je zapisal Volodin na svojem kanalu na Telegramu.

Protiletalska obramba. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

Volodin je predstavnike ZDA, Nemčije, Francije in drugih evropskih držav opomnil, naj se zavedo »odgovornosti do človeštva«. Washington in Bruselj s svojimi odločitvami vodita svet v »uničujočo vojno«, je posvaril.

Zapisal je tudi, da je rusko orožje tehnološko boljše in da bi se zato dobava ofenzivnega orožja Ukrajini lahko končala s »tragedijo svetovnih razsežnosti«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Požgana stavba v Bahmutu po ruskem obstreljevanju. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

Kot nevzdržne je označil argumente, da jedrske sile doslej niso uporabile orožja za množično uničevanje v lokalnih konfliktih. To je po njegovem mnenju zato, ker se te države niso soočile s situacijo, ko bi obstajala grožnja varnosti njihovih državljanov in ozemeljski celovitosti države, je dejal Volodin, ki velja za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Zahodne zaveznice so ta teden napovedale novo milijardno vojaško pomoč Ukrajini, vendar se niso uspele zediniti glede dobave bojnih tankov leopard, za katere prosi Kijev, saj vlada v Berlinu temu za zdaj še vedno nasprotuje. Nemčija mora namreč kot proizvajalka odobriti vsak izvoz leopardov, tudi iz drugih držav, ki te tanke uporabljajo.