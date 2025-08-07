  • Delo d.o.o.
    Svet

    Dodik od sodišča BiH zahteval zamenjavo zaporne kazni z denarno

    V odzivu na odločitev volilne komisije je v sredo sicer znova zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete.
    Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi v sredo odvzela predsedniški mandat, na njeno odločitev pa se lahko še pritoži. FOTO: Stringer/AFP
    Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi v sredo odvzela predsedniški mandat, na njeno odločitev pa se lahko še pritoži. FOTO: Stringer/AFP
    L. Š., STA
    7. 8. 2025 | 13:27
    7. 8. 2025 | 13:46
    2:51
    Sodišče Bosne in Hercegovine je prejelo zahtevo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika za zamenjavo zaporne kazni z denarno, so na sodišču danes potrdili za sarajevski Dnevni avaz. Dodik je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen, ker ta ni višja od enega leta, pa ima pravico do njenega odkupa.

    Zadnji žebelj v krsto Dodikove politične kariere

    Sodišče BiH je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v petek potrdilo, s čimer je postala pravnomočna.

    Po veljavni zakonodaji imajo tisti, ki so obsojeni na kazen do enega leta zapora, pravico do odkupa zaporne kazni. V tem primeru bi moral Dodik, da se izogne zaporni kazni, plačati 36.500 konvertibilnih mark oz. nekaj več kot 18.000 evrov.

    Dodik je v zadnjih dneh večkrat izjavil, da zavrača končno odločitev sodišča BiH. Zdaj pa je z zahtevo za pretvorbo zaporne kazni v denarno priznal pristojnost sodišča in dosojene kazni. 

    Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi v sredo odvzela predsedniški mandat, na njeno odločitev pa se lahko še pritoži.

    Podprla sta ga tako Vučić kot tudi Orbán

    V odzivu na odločitev volilne komisije je v sredo sicer znova zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu.

    Dodik je bil na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH.

    Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

    Dolgoletni vodilni politik Srbov v BiH, ki sta ga v zadnjih dneh podprla srbski predsednik Aleksandar Vučić in madžarski premier Viktor Orbán, se za podporo zanaša tudi na Moskvo. O razmerah v BiH bo na zaprtem posvetovanju tako že danes razpravljal varnostni svet Združenih narodov, razpravo pa je po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti zahtevala prav Rusija.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Azilna politika

    Albanski model na bolj trhlih nogah

    Sodne odločitve krčijo manevrski prostor evropskih držav pri ukrepih za omejevanje migracij.
    Peter Žerjavič 4. 8. 2025 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zavezništvo

    Orbánov ščit za Dodika: Madžarska ne bo priznala sodbe

    Po pravnomočni obsodbi Milorada Dodika se napetosti v regiji stopnjujejo. Madžarski premier Orbán sodbe ne priznava in napoveduje zavezništvo s Srbi.
    3. 8. 2025 | 19:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Balkan

    Vučić: Srbija ne priznava obsodbe Dodika

    V skladu z odločitvijo sodišča bo Dodik moral prenehati opravljati predsedniške dolžnosti.
    2. 8. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Balkan in varnost EU

    Zunanje sile skušajo preprečiti širitev Unije

    Evropska komisarka za širitev Marta Kos se je danes v Ljubljani srečala s premierom Robertom Golobom.
    Novica Mihajlović 21. 7. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Šport in rekreacija v Ljubljani

    V bežigrajski soseski Savsko naselje bodo začeli brneti gradbeni stroji

    Za gradnjo športnega parka občina namenja 1,7 milijona evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija in država.
    Manja Pušnik 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Bosna in HercegovinaRepublika SrbskaMilorad Dodikzaporna kazensodišče

    Novice  |  Svet
    Izrael in Palestina

    Svojci talcev izpluli proti Gazi s sporočili upanja

    Prek 20 ljudi se je vkrcalo na čolne, da bi se približali enklavi in svojim ljubljenim poslali sporočila podpore ter opozorili na njihovo trpljenje.
    7. 8. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Konoplja

    Medicina dela proti prepovedi testiranja delavcev na THC

    Delavci, ki so odvisni od THC, namreč lahko opravljajo tudi zelo tvegana dela.
    7. 8. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenske konjice

    Na Štajerskem se potika pobegla afriška divja mačka

    Žival naj bi pobegnila iz zasebnega živalskega vrta.
    7. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Alpsko smučanje

    Svetovna prvakinja v superveleslalomu presenetljivo končala kariero

    Avstrijka je na minulem svetovnem prvenstvu osvojila dve kolajni, v drugi najhitrejši disciplini je bila zlata.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dravske elektrarne Maribor

    Zoper Hmezad TMT vloženo naznanilo suma kaznivega dejanja

    Izvajalec projekta, družba Hmezad TMT, je dobavil rabljeno opremo, čeprav je pogodba zahtevala novo.
    7. 8. 2025 | 14:33
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več

