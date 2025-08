Orbánov ščit za Dodika: Madžarska ne bo priznala sodbe

Napetosti v Bosni in Hercegovini so se okrepile, potem ko je madžarski premier Viktor Orbán sporočil, da Madžarska ne bo priznala sodbe proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. Ta je bil pravnomočno obsojen zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti, kar je sprožilo različne odzive in odprlo vprašanja o stabilnosti regije. Tudi Dodik sam je zatrdil, da se ne namerava umakniti, in napovedal protiukrepe entitete, ki jo vodi.

Prizivno sodišče v Bosni in Hercegovini je v petek potrdilo obsodbo, s katero je Milorad Dodik zaradi kaznivega dejanja nespoštovanja odločitev visokega predstavnika Christiana Schmidta prejel enoletno zaporno kazen. Poleg tega mu je bila izrečena tudi šestletna prepoved opravljanja vseh javnih funkcij.

Orbán in Vučić sta se postavila na Dodikovo stran. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Dogajanju je novo razsežnost dodal madžarski premier Viktor Orbán. Na dogodku MCC Feszt v madžarskem Esztergomu je v soboto dejal, da je nesprejemljivo, da »namestnik«, ki ga je po njegovih besedah postavila Evropska unija, odstavi in sodi predsedniku, ki so ga izvolili bosanski Srbi. S tem je meril na visokega predstavnika Christiana Schmidta, čigar legitimnosti Republika Srbska sicer ne priznava.

Orbán je, kot poroča madžarska tiskovna agencija MTI, ocenil, da ta korak ni bil posledica korupcije, »temveč zato, ker Dodik ni izvajal določenih odločitev, ki so prišle iz EU«. »Predsednik Dodik ostaja izvoljeni vodja Srbov, ki živijo v Bosni, in svojo politiko bomo oblikovali v skladu s tem,« je izjavil Orbán in dodal, da mora Madžarska s Srbi skleniti »zgodovinsko zavezništvo«.

Madžarski premier Viktor Orbán je izjavil, da Madžarska ne bo priznala sodbe proti Dodiku. FOTO: Inquam Photos/Tudor Pana Via Reuters

Milorad Dodik je že v petek obsodbo označil za poskus uničenja Republike Srbske in napovedal, da kljub sodbi ostaja na čelu entitete. Svoje stališče je ponovil tudi danes na družbenem omrežju X, kjer je zapisal: »Nihče ne more razveljaviti volje ljudstva. Republika Srbska ima moč, da se odzove s političnimi sredstvi, saj če tega ne stori, ji grozi velika nevarnost.«

Ob tem je državljane pozval k enotnosti in miru, ni pa pojasnil, kakšne protiukrepe ima v mislih.

Po obsodbi je Milorad Dodik odpotoval (tudi) v Rusijo, kjer se je srečal s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki ga prav tako podpira. FOTO: Alexei Nikolsky/Reuters

Podporo mu je izrekel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Na drugi strani so odzivi iz mednarodne skupnosti drugačni. V Bruslju so v petek sporočili, da je sodba pravnomočna, zavezujoča in jo je treba spoštovati. Enakega mnenja je bil tudi visoki predstavnik Christian Schmidt, ki je poudaril pomen vladavine prava.