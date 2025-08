Albanski model na bolj trhlih nogah

V nadaljevanju preberite:

Prizadevanja držav članic EU, da bi prosilce za azil, ki prihajajo iz varnih držav in ne izpolnjujejo pogojev za zaščito, po hitrem postopku vračale domov, so vse intenzivnejša. Na drugi strani sodna praksa pogosto pristriže peruti vladam, ki v poskusih omejevanja azilnih zlorab in priseljevanja z drugih celin gredo predaleč.

Albanski model je pravno na trhlih nogah, saj italijansko pravosodje ne dopušča njegove izvedbe v praksi. Zato so prosilce za azil, ki so bili prepeljani v Albanijo in bi morali biti tam obravnavani v postopkih po italijanski zakonodaji, morali vrniti na Apeninski polotok. Odločitve Sodišča EU po mnenju italijanske premierke Giorgie Meloni še dodatno omejujejo manevrski prostor držav članic.