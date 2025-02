Dodiku leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja

V nadaljevanju preberite:

Sodišče BiH je predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku dosodilo leto dni zaporne kazni in šest let prepovedi opravljanja javnih funkcij. Vršilec dolžnosti direktorja Uradnega lista Srbske Miloš Lukić pa je oproščen. Dodik in Lukić sta se na zatožni klopi znašla zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

V podporo predsedniku, institucijam in entiteti Republika Srbska se je že včeraj v Banjaluki pred parlamentom Republike Srbske začel velik dvodnevni javni shod. Shod Dodikovih podpornikov z vseh koncev entitete poteka tudi danes. Predsednik RS Dodik, ki se ni udeležil izreka sodbe v Sarajevu, je povabil državljane, ki so v preteklih mesecih prihajali na sodišče v Sarajevu, da danes pridejo na veliki miting v Banjaluko.