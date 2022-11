Dogovor o izvozu žita iz Ukrajine podaljšan za 120 dni

Po vsej Ukrajini novi ruski zračni napadi

Iz več regij v Ukrajini lokalne ukrajinske oblasti danes poročajo o novem valu ruskih raketnih napadov, tako da so se po vsej državi drugič ta teden oglasile sirene zaradi nevarnosti zračnih napadov. V Dnipru na vzhodu države so ruske rakete zadele dva infrastrukturna objekta, ena oseba je bila ranjena, poročajo tuje tiskovne agencije.

V prestolnici Kijev je ukrajinska obramba sestrelila dve raketi in dva bojna brezpilotna letalnika, so sporočile mestne oblasti. O obstreljevanju so poročali tudi iz črnomorskega pristaniškega mesta Odesa na jugu države, kjer so ruske rakete zadele infrastrukturo.