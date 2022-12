Dolarji iz Katarja za korupcijo v Bruslju

V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament pretresa škandal, kakršnega kronisti ne pomnijo. Belgijski organi pregona v povezavi z grško socialistko Evo Kaili, ki zaseda enega od podpredsedniških položajev, preiskujejo korupcijo, pranje denarja in poskuse vplivanja na politične odločitve. Na udaru seveda niso le vpleteni, temveč celoten parlament, ki kot z moralnega piedestala rad pridiga drugim v EU, denimo Viktorju Orbánu, in širše, kaj vse je narobe in kaj bi morali spremeniti.