Dolg Republike Srbske do slovenskega Viaducta bo morala poplačati entiteta

Več deset milijonov evrov velik dolg Republike Srbske do slovenskega podjetja Viaduct bo poplačala ta entiteta BiH s sredstvi, ki bi ji morala pripasti iz cestnin, je danes odločil visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt. Zagotovil je, da proračunska stabilnost entitete zaradi njegove odločitve ne bo ogrožena.

Republika Srbska mora Viaductu zaradi enostranske prekinitve pogodbe za izgradnjo hidroelektrarn na reki Vrbas skupaj z zamudnimi obrestmi izplačati več kot 55 milijonov evrov odškodnine. Dolg vsak dan naraste za skoraj 10.000 evrov.

»Dolg bi moral znašati 80 milijonov, vendar je zaradi obresti narasel na več kot 100 milijonov konvertibilnih mark, in še vedno narašča - za 9000 evrov vsak dan. Ni iskrenega interesa, da bi se ti problemi pravočasno rešili,« je danes v video sporočilu dejal Schmidt.

V pojasnilu, ki je objavljeno na uradni spletni strani urada visokega predstavnika, je Schmidt še poudaril, da je njegova odločitev v skladu z načelom, da mora dolg plačati tisti, ki ga je povzročil. Spomnil je, da je Željka Cvijanović kot takratna predsednica vlade Republike Srbske podpisala sporazum s svetom ministrov BiH, s katerim je entiteta prevzela polno odgovornost za ta primer, vključno z morebitnim izplačilom.

»Republika Srbska se je zavezala poravnati dolg in je za to odgovorna,« je poudaril Scmidt in opozoril, da od leta 2017 niso plačali »niti ene marke«.

Schmidt je še izpostavil, da centralna banka BiH ne bo več v strahu pred izgubo premoženja, državna agencija za zračni promet BHANSA pa lahko zdaj zagotovi pozitivno okolje za kontrolorje letenja.

Težave v poslovanju BHANSA so se začele, ko je Evropska organizacija za varnost zračnega prometa Eurocontrol, ki v imenu BiH pobira pristojbine za prelete, agenciji zamrznila vsa izplačila. Čeprav agencija ni stranka v sporu, je bila zamrznitev odrejena na podlagi odločbe belgijskega sodišča kot posledica arbitražne razsodbe, sprejete v korist Viaducta. Centralni banki BiH je medtem zaradi prisilne izterjave dolga grozila prodaja njenih nepremičnin.