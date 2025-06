Republika Srbska vstopa v nasilno fazo diktature

V nadaljevanju preberite:

Kazenski pregon Milana Miličevića, župana Teslića in predsednika opozicijske SDS, v entiteti Republika Srbska marsikdo dojema kot poskus oblasti, da bi disciplinirala opozicijo in ji onemogočila delovanje. Takšni očitki so se tudi med podporniki vladajočega režima tako namnožili, da se je oglasil celo na zaporno kazen obsojen, a za zdaj še nedotakljiv predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in dejal, da zelo dobro razume težave svojega političnega nasprotnika.