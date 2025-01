Donald in Melania Trump spet na poti v Belo hišo

V spremstvu prve dame slovenskega rodu Melanie in sina Barrona se je 45. in 47. predsednik ZDA Donald Trump v soboto zmagoslavno vrnil v prestolnico Washington. Na njegovem golfišču v virginijskem Sterlingu so ga pričakali ognjemeti, republikansko slavje pa je zameglila selitev inavguralne ceremonije v notranjost kongresa. Privrženci slavnostne predsednikove prisege ne bodo mogli kot običajno opazovati s parka National Mall pred kongresom.

V soboto sta se Donald in Melania Trump še upirala mrazu in na svojem golfišču kakšnih petdeset kilometrov od prestolnice Washington opazovala ognjemet, spremljali so ju sin Barron in drugi Trumpovi otroci. Ivanka, ki noče več delovati v drugi očetovi administraciji, je prišla z možem Jaredom Kushnerjem, Don ml. je pripeljal novo prijateljico Bettino Anderson. Stara Kimberly Guilfoyle bo veleposlanica v Turčiji, pomembna diplomatska naloga pa se obeta tudi tastu druge Trumpove hčerke Tiffany. Libanonski Američan Massad Boulos, ki je pomagal pridobiti ameriško-arabske glasove, bo Trumpov posebni svetovalec za arabski Bližnji vzhod.

Prihodnji predsedniški par se prirpavlja na selitev v Belo hišo. Foto: Carlos Barria/Reuters

Prihodnji predsednik ZDA je v Sterlingu pozdravil tudi svojega bližnjevzhodnega odposlanca Steva Witkoffa, ki je pomagal k sklenitvi premirja med Izraelom in Hamasom. Treba bo šele videli, ali bosta sovražni strani izpolnili vsa določila dogovora, v Sterlingu pa sta bila navzoča tudi virginijski guverner Glenn Youngkin in Amazonov Jeff Bezos.

Drugi ameriški tehnološki velikani, ki so se v večini postavili na stran zmagovalca novembrskih volitev, so napovedani na Trumpovo ponedeljkovo inavguracijo. Zdaj pa je vprašanje, ali bo v kongresni rotundi dovolj prostora za vse. Uradni razlog za prvo selitev slovesnosti v notranjost kongresa po drugem mandatu predsednika Ronalda Reagana so izjemno nizke temperature v ameriški prestolnici. Svoje privržence je zagovornik slogana »Naredimo Ameriko spet veliko« povabil v washingtonsko areno Capital One, kjer bodo lahko njegovo uradno prisego in prisego podpredsednika J.D.Vancea opazovali na velikih ekranih.

Skorajšnji podpredsednik J.D.Vance z ženo Usho. Foto:Eric Thayer Getty Images Via Afp

Tam bodo lahko že danes, saj je hvaležni prihodnji predsednik posebej zanje organiziral praznovanje. Goste bo med drugimi zabavala glasbena skupina Village People s pesmijo Y.M.C.A, ob kateri je Trump kot republikanski predsedniški kandidat pogosto poplesaval na predvolilnih zborovanjih. Na julijskem v pensilvanskem Butlerju je le za malenkost ušel smrti, saj ga je nevarno obstrelil dvajsetletni atentator Thomas Matthew Crooks, septembra so na njegovem floridskem golfišču v grmovju z uperjeno puško zalotili 58-letnega Ryana Wesleya Routha. Tudi zato mnogi Američani menijo, da je selitev uradne prisege v notranjost kongresa vsaj delno varnostni ukrep.

Skorajšnji predsednik ZDA je raje poudaril skrb za zdravje obiskovalcev in jih bo po prisegi v areni obiskal tudi sam. V ponedeljek se bosta Donald in Melania Trump najprej udeležila verskega obreda v cerkvi sv. Janeza v bližini Bele hiše, preden bosta v tej bosta spila čaj z odhajajočim prvim demokratskim parom Joejem in Jill Biden. Kot določa dvajseti amandma k ameriški ustavi, novi predsednik in njegov podpredsednik J.D.Vance ameriško izvršno oblast prevzemata 20. januarja točno opoldne, zato bosta prisegla nekaj minut pred tem.

Konec tedna so se v ameriški prestolnici zbrali tudi tisoči nasprotnikov prihodnjega republikanskega predsednika ZDA. Namesto marša žensk, ki je ob prvem Trumpovem mandatu v prestolnico pripeljal pol milijona demonstrantov in demonstrantk, so organizirali ljudski marš za opozarjanje na pravico do splava, pravice transspolnih ljudi, podnebne spremembe in druga vprašanj, ki skrbijo ameriško levico. Demonstracije napovedujejo ali pa so jih že organizirali v številnih drugih zveznih državah ZDA, vsaj v Washingtonu pa je bilo demonstrantov pa je bilo veliko manj od napovedanih. Dosegli niso niti napovedanega števila 50 tisoč ljudi, kaj šele milijona pred osmimi leti.

Družina Trump se spet prevaža z vladnimi letali. Foto: Marco Bello/Reuters

Številne ameriške demokrate je močno presenetil poraz njihove predsedniške kandidatke Kamale Harris in se še niso docela pobrali s tal. Manjka jim karizmatični voditelj ali voditeljica, saj dosedanja podpredsednica ne zna navdušiti, še manj je to ob koncu svojega predsedovanja zmogel Joe Biden. Morda pa ne že od vsega začetka, saj v Washingtionu prevladuje mnenje, da so 82-letnemu demokratskemu predsedniku, ki je štirideset odstotkov mandata časa preživel v svoji obmorski delawarski vili, že od vsega začetka odpovedovale mentalne in fizične sposobnosti.

Vsaj Jill Biden je tik pred odhodom iz Washingtona še obiskala tamkajšnji živalski vrt in si skupaj z moževim vnučkom Beaujem, sinom spornega Hunterja, ogledala parček pand. Javnost bo lahko Bao Lija in Qing Bao v živo občudovala šele konec meseca, a je bila Jill vsaj še ta konec tedna prva dama ZDA s posebnimi pravicami. Zdaj na njeno mesto spet prihaja Slovenka Melania Trump, velika ambasadorka tudi za svojo staro domovino.