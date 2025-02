Kanada bo uvedla podobne carine na ameriški uvoz, s protiukrepi tudi Peking

Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči uresničil grožnjo in uvedel višje carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske, je sporočila Bela hiša. Trump je dokumente o novih carinah podpisal na svojem floridskem posestvu Mar a Lago.

Države so že napovedale odgovor. Kanada bo uvedla podobne carine na ameriški uvoz, protiukrepe bo sprejel tudi Peking, ki napoveduje tožbo pri WTO za zaščito svojih interesov. V Mehiki so ogorčeni zaradi obtožb o povezavah z mamilarskimi karteli.

Trump je v soboto uresničil grožnjo z uvedbo carin proti trem državam, pri čemer bo uvoz iz Kanade in Mehike po novem ocarinjen po 25-odstotni stopnji, veljavne carine na uvoz iz Kitajske pa je zvišal za deset odstotkov.

Kanadski premier Justin Trudeau je dejal, da bo Kanada v povračilo na ameriške carine uvedla enake 25-odstotne carine na do 155 milijard dolarjev (150 milijard evrov) uvoza iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Carine so osrednji del Trumpove gospodarske vizije. FOTO: AFP

Ukrepi, ki jih je sprejela Bela hiša, so nas »razdelili, namesto da bi nas združili«, je na sobotni novinarski konferenci dejal Trudeau, čigar država ima skupaj z Mehiko sklenjen prostotrgovinski sporazum z ZDA.

Trump je višje carine utemeljil s tem, da naj bi Kitajska, Kanada in Mehika omogočale dotok mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA.

V Mehiki so se na te očitke odzvali z ogorčenjem. Predsednica Claudia Sheinbaum je v soboto zavrnila obtožbe, da je njena vlada povezana z mamilarskimi karteli. »Če kje obstaja takšno zavezništvo, je to v ameriških trgovinah z orožjem, ki tem kriminalnim skupinam prodajajo orožje,« je zapisala na omrežju X.

Ministru za gospodarstvo Marcelu Ebrardu je naročila, naj izvede »načrt B«, ki vključuje tarifne in netarifne ukrepe »za obrambo mehiških interesov«, je dodala Sheinbaum. Ebrard pa je Trumpove carine označil za »očitno kršitev« prostotrgovinskega sporazuma ZDA z Mehiko in Kanado, poroča AFP.

Kanadski premier je zavrnil namigovanje, da skupna meja predstavlja varnostno tveganje, in poudaril, da manj kot en odstotek fentanila, ki pride v Združene države Amerike, prihaja iz Kanade. FOTO: Dave Chan/AFP

Kitajska je danes sporočila, da bo sprejela »ustrezne protiukrepe za odločno zaščito« svojih interesov, navaja AFP. Ministrstvo za trgovino je v izjavi obsodilo »napačne prakse Washingtona«, ki jim Peking odločno nasprotuje. Napovedalo je tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), saj da »enostranska uvedba carin s strani ZDA resno krši pravila WTO«.

Po mnenju Pekinga carine ne le da »niso v pomoč pri reševanju lastnih težav ZDA, ampak tudi spodkopavajo normalno gospodarsko in trgovinsko sodelovanje«.

Trump je višje carine utemeljil s tem, da naj bi tri države omogočale dotok mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA. V petek je zagotovil, da bodo ZDA zaradi carin postale zelo bogate in zelo močne in ponovil prepričanje, da tuje države z ZDA ne ravnajo pošteno.

Trump je skozi politično kariero večkrat spremenil stališča, vendar nikoli glede carin, ki jih je zagovarjal še, ko je bil nepremičninski poslovnež v New Yorku.

Carina je domači davek, ki se obračuna na blago ob vstopu v državo, sorazmerno z vrednostjo uvoza. Carine so osrednji del Trumpove gospodarske vizije. Vidi jih kot način za rast ameriškega gospodarstva, zaščito delovnih mest in povečanje davčnih prihodkov – v tem primeru pa tudi kot sredstvo za spodbujanje zaveznic k ukrepanju.