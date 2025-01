Predsednikove carinske vojne se začenjajo

V nadaljevanju preberite:

Kolumbija je pokleknila pred grožnjami ameriškega predsednika Donalda Trumpa, strah pred 25-odstotnimi carinami, ki bi se po tednu dni sprevrgle v 50-odstotne, je voditelje južnoameriške države prepričal o sprejemu svojih državljanov, ki so se nezakonito priselili v ZDA.

Trumpova carinska gorjača zdaj zaradi pretoka migrantov in mamil visi nad Mehiko in Kanado, zaradi ogrožanja prevlade dolarja po svetu pa tudi nad Kitajsko in državami skupine Brics.