Druga dama ZDA za invazijo šarma na Grenlandijo

Ameriški predsednik Donald Trump ne skriva želje po priključitvi Grenlandije ZDA in bo v dansko avtonomno pokrajino­ poslal eno od skrivnih orožij.­ Druga dama Usha Vance se bo s sinom udeležila nacionalne­ tekme­ s pasjimi vpregami. Sprem­ljava predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost Mika ­Walt­za že razburja vodilne ­politike v Nuuku.

»Zdaj je pa dovolj,« je grenlandski premier Múte B. Egede pred tedni zavrnil ameriške ponudbe za nakup. Trump pa največji otok na svetu, ki ima pribli​žno 57.000 prebivalcev, vidi v interesni sferi ZDA. To kaže tudi za četrtek napovedan obisk druge dame Ushe Vance, ki je za Trumpa edina pametnejša od njenega soproga in podpredsednika J. D. Vancea.

»Izbral bi njo, toda nasledstvena linija ne deluje tako,« je napol za šalo, napol zares govoril po inavguraciji. Hčer indijskih priseljencev, ki je očeta svojih treh otrok spoznala na univerzi Yale, hoče predsednik izkoristiti za ameriške nacionalne interese, kot jih vidi sam.

Grenlandski premier Mute B. Egede je ogorčen. Foto: Mads Claus Rasmussen Via Reuters

Ne več v tradicionalnih zavezništvih, temveč tudi v utrjevanju zahodne poloble proti strateškim in gospodarskim nasprotnikom. Sestavni del te doktrine je približevanje Rusiji, ki jo hoče ameriški prvak potegniti iz nevarnega zavezništva s Kitajsko in Iranom, svoji državi pa še omogočiti umik iz finančnih in drugih obveznosti ukrajinske vojne. Trumpov visoki mirovni pogajalec Steve Witkoff je o »superpametnem« Putinu domneval, da je v Ukrajini že dobil, kar je hotel, po njegovem je absurdno misliti, da bo marširal po Evropi.

Tudi v Beli hiši vedo, da je Putin vse politično življenje zagovarjal­ prav ruski vpliv v večjem delu Evrope, a se počutijo ogrožene na svojih frontah. Avtokratska aliansa sega po ameriškem preddverju v Južni Ameriki in Arktiki, nekoč zavarovanih z Monroejevo doktrino. V Trumpovi Beli hiši ne verjamejo, da bodo dosedanja zavezništva branila njihove interese. Evropsko unijo celo obtožujejo gospodarskega izkoriščanja in republikanski predsednik je 2. april, ko je proti vsem državam napovedal recipročne carine, razglasil za dan ­osvoboditve.

Katera bo 51. zvezna država?

Kanadi, ki jo vidijo kot veliko izvozno pijavko, je Trump priporočal kar status 51. zvezne države, vendar se ob tem njegova agresivna retorika spreminja v breme. Novi levosredinski kanadski premier Mark Carney, ki je volitve razpisal za konec aprila, pridobiva možnosti nad konservativci Pierra Poilievra prav zaradi Trumpovih napadov. Spremstvo – ali predhodnica – vplivnega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Mika Waltza na poti druge dame Ushe Vance je močno razjezilo tudi grenlandskega premiera Egedeja. Trump je tja že januarja poslal sina Dona mlajšega in vplivnega konservativnega komentatorja Charlieja Kirka, da sta preučila teren.

Vplivni ameriški konservativec Charlie Kirk je že obiskal Grenlandijo. Foto: Mike Segar/Reuters

Tudi konservativna ustanova Heritage, ki zagotavlja intelektualna ozadja Trumpovih odločitev, je posvarila pred govorjenjem o Grenlandiji kot 51. ameriški zvezni državi. Predlagali so prosto asociacijo kot z Marshallovimi otoki, Mikronezijo ali Palauom. Ameriški konservativci so se strinjali, da se območje Arktike spreminja v prostor tekmovanja velesil za prevlado na svetu in je zato treba ukrepati. Če bi šlo le za redke rudnine, nujne za električne avtomobile, pametne telefone in sodobno orožje, bi se Trump morda odzval na obupano ponudbo predsednika Demokratične republike Kongo Félixa Tshisekedija. Ta v zameno za obračun z uporniki, ki jih podpira Ruanda, ponuja dostop do največjih rezerv redkih rudnin na svetu.

Trump namesto vpletanja v še en tradicionalni konflikt upa, da se bodo prebivalci Grenlandije sami odločili za ZDA, zlasti če bosta Kitajska in Rusija na tem območju še naprej kazali mišice. Strateško pomembnost Grenlandije za ZDA so priznavali že prejšnji predsedniki in Harry Truman je zanjo ponujal 100 milijonov dolarjev v zlatu, potem ko so jo po nacistični zasedbi Danske že enkrat vojaško zavarovali. Od tedaj ohranjajo vojaško navzočnost.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte, na fotografiji z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je druge članice varnostne zveze pozval k čim hitrejši izpolnitvi obrambnih obveznosti. Foto: Evelyn Hockstein Reuters

Trump je nedavno tudi generalnemu sekretarju Nata Marku Rutteju izjavljal, da Grenlandijo potrebujejo za mednarodno varnost. »Veliko naših najljubših akterjev križari okrog teh obal. Moramo biti previdni.« Nekdanji nizozemski premier je lahko le pozval k večji potrošnji članic Nata za obrambo, »severno od treh odstotkov« bruto domačega proizvoda.