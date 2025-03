Mala državljanska vojna na pogorišču tesel

Njegovi privrženci najbogatejšega zemljana Elona Muska imenujejo Leonardo da Vinci našega časa, oče električnih avtomobilov, najmogočnejših vesoljskih raket, satelitskega interneta in še česa pa kot desna roka predsednika Donalda Trumpa žanje tudi veliko sovraštva. Nekateri nasprotniki njegovega obračunavanja z razbohoteno državno upravo ne oklevajo niti pred nasilnimi dejanji.

Zadnje razburjenje je povzročil New York Times z novico, da naj bi Muska na obrambnem ministrstvu seznanili z načrti morebitne vojne s Kitajsko. Na družbenih omrežjih je zavrelo, saj je znano, da ima vodja Trumpovega urada za vladno učinkovitost (Doge) v azijski velikanki poslovne interese. Pentagonov predstavnik za odnose z javnostjo je novice označil za lažne, tudi Sean Parnell je poudaril, da na Trumpovem obrambnem ministrstvu radi vidijo ljudi, kakršen je Elon Musk. »Pridejo z ustvarjalnimi rešitvami za probleme, s katerimi se soočamo.«

Demonsrranti proti Trumpu v Michiganu. Foto: Rebecca Cook/Reuters

Za levico to zveni kot grožnja. Demokratsko imenovani sodniki so v minulih dneh in tednih vsaj začasno ustavili vrsto »kontrarevolucionarnih« programov sedanje republikanske administracije, toda prav lastnik družbenega omrežja x s tehničnim znanjem in znanjem mlade računalniške ekipe zagotavlja informacije v ozadju Trumpovih čistk. Pentagon Peta Hegsetha, ki je v petek gostil Muska, načrtuje ukinitev do 60.000 civilnih delovnih mest.

Muskova ekipa je v ponedeljek s policijskim spremstvom vkorakala v nevladno organizacijo Ameriški inštitut za mir, pred sodnimi prepovedmi je začel obračunavati z državno pošto, agencijo za pomoč tujini USAID in drugimi. Na nadaljevanje dela je pripravljen takoj po odstranitvi ovir, saj svoj Doge vidi kot edino zdravilo za razraslo birokracijo ameriške prestolnice. Izvoljeni predstavniki ljudstva imajo malo moči in še manj informacij, »in birokracija običajno je revolucije že za zajtrk«, je ocenil v nedavnem intervjuju.

Clinton in Obama nista bila uspešna

Z ameriško zvezno birokracijo sta poskušala obračunati že predsednika Bill Clinton in Barack Obama, zadnji je za to zadolžil podpredsednika Joeja Bidna. Oba brez uspeha, Biden je kot predsednik pomembno razširil državno upravo. Številne uradnike na poskusnem delu, ki jim sodišča dovoljujejo vrnitev na delo, so zaposlili v zadnjem obdobju njegove administracije. Musk in predsednik Trump menita, da ZDA s takšnimi stroški za zvezno državo ne morejo uspevati. Stroji za ustvarjanje denarja iz zraka, o katerih je govoril Musk, so pomagali k rekordnemu dolgu ter s tem povezani rekordni draginji v Bidnovem ­obdobju.

Avtomobil tesla je kupil tudi Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Okrog 21.000 zveznih uslužbencev je v zameno za odpravnino prostovoljno privolilo v prekinitev delovnih razmerij, drugi se na vso moč upirajo. Nekateri Muskovi nasprotniki odgovarjajo z nasilnimi dejanji in v minulih tednih so se množili požigi avtomobilov znamke tesla in njihovih električnih polnilnic. V Oregonu je 41-letni Adam Matthew Lansky, oborožen z avtomatsko puško, v prodajalno Muskovih avtomobilov vrgel osem molotovk, štiridesetletna Lucy Grace Nelson je v Coloradu na tesle z razpršilcem napisala »nacistični avtomobili«, če omenimo le nekatere primere. Mnoge so pustili na cedilu sami avtomobili, za avtonomno vožnjo opremljeni s številnimi kamerami.

Ne bo več odpuščal sam

​​Trumpova pravosodna ministrica Pam Bondi jih je obtožila terorizma in jim napovedala dolgoletne zaporne kazni. Trump celo grozi, da jih bodo z nezakonito priseljenimi kriminalci izgnali v Salvador. Za zdaj še ni bilo smrtnih žrtev, toda v globoko razdeljenih ZDA ni nič več videti nemogoče. Elon Musk vendarle ne bo več odpuščal, ampak bodo to odslej počeli uradni vodje ministrstev, nekateri brez nadomeščanja delovne sile, ki sama odhaja, da bi se izognili sodnim protiudarcem.

Pravosodna ministrica Pam Bondi namerava zelo kaznovati požigalce tesel. Foto: Andrew Harnik Getty Images Via Afp

Hkrati s tem potekajo vroči prepiri o inteligenčnem kvocientu Trumpovega »buddyja«. Triinpetdesetletni oče najmanj trinajstih otrok je za nasprotnike samo »otrok, nagnjen h koleričnim napadom«, privrženci pa ga primerjajo z največjimi geniji.

Rešitelj astronavtov Sunite Williams in Butcha Willmora z Nasine mednarodne vesoljske postaje raje razmišlja o ekspanziji zavesti zunaj našega planeta. Za to moramo po njegovem poleteti do drugih planetov in celo osončij. Njegove rakete so zdaj najbrž edine s takšnimi ambicijami. Kot je povedal, je imel leta 2001 180 milijonov dolarjev, ki jih ni potreboval, zato jih je namenili svojemu cilju zavzetja Marsa.