ZDA zapuščajo Evropo, bo ta zmogla obleči vojaška oblačila?

Zadnjič, ko so v bližini padali imperiji, se za Slovenijo ni dobro končalo. Nekdanja domovina Jugoslavija je tudi zaradi približevanja med ZDA in Sovjetsko zvezo izgubila dostop do zahodnih blagajn in se po desetletju gospodarske krize raztreščila v vojne. Ob novem ameriško-ruskem détentu bo morala biti sedanja domovina Evropa veliko bolj realistična.

Anatomija sodobnih geostrateških premikov je za Evropo zelo zaskrbljujoča. Predsednik ZDA spodkopava temelje evropske varnosti in se za hrbtom napadene Ukrajine in evropskih zaveznic pogaja z ruskim napadalcem Vladimirjem Putinom. Donald Trump igra poker za mir, v katerem stavi na adute moči. V novi realpolitiki ni veliko prostora za užaljenost. Po besedah britanskega zgodovinarja Davida Starkeyja si je Evropa vzela tridesetletni dopust od zgodovine, zato mora zdaj mrzlično nadomestiti zamujeno.

Nujen je trezen razmislek o preteklih napakah in prihodnjih interesih. Trump je le prvi ameriški predsednik, ki je jasno in glasno povedal, da je cesar – supersila Zahoda – gol, nekateri pred njim so govorili o vodenju iz ozadja. Doslej prevladujoča država pa celo hoče, da si drugi goli cesarji nataknejo vojaška oblačila. Evropa se bo morala te naloge lotiti za lastno preživetje.