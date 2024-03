Dva od štirih osumljenih pred sodiščem priznala krivdo

Štirje osumljenci za petkov teroristični napad v Moskvi, v katerem je izgubilo življenje 137 ljudi, še 180 pa je ranjenih, je včeraj stopilo pred sodišče. To je zanje odredilo dvomesečni pripor z možnostjo podaljšanja. Vsi štirje so obtoženi terorizma in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. Po poročanju AFP sta dva obtoženca priznala krivdo. Ob napadu je sicer ponovno vzniknila razprava o pomembni družbeni temi, moratoriju na smrtno kazen.

Vsi štirje aretirani moški so državljani Tadžikistana, na posnetku, ki ga je objavilo sodišče, je osumljence videti v zastekljenem prostoru za obtožene. Enega so policisti pripeljali v sodno dvorano vklenjenega, enega z zavezanimi očmi. Ko so možu sneli prevezo, je bila vidna modrica. Enega so pripeljali na invalidskem vozičku. Pri vseh je bilo jasno, da so jih brutalno pretepli; osumljencu. Osumljencu s povitim uhljem so tega med aretacijo delno odrezali. V javnost so prišli tudi posnetki brutalnih zaslišanj. Pri vsaj enem od osumljencev naj bi med zasliševanjem uporabili elektrošok, poroča britanski BBC.

Ob posnetkih osumljenih je jasno, da so jih brutalno pretepli. FOTO: Julija Morozova/Reuters

Oblasti so četverico tujcev pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino. Ker so državljani Tadžikistana, je ruski predsednik Vladimir Putin v nedeljo opravil telefonski pogovor s predsednikom Tadžikistana Emomalijem Rahmonom, ki je dejal, da »teroristi nimajo državljanstva«. Predsednika sta se dogovorila, da bosta okrepila sodelovanje v boju proti terorizmu.

Putin je sicer povedal, da so priprli enajst osumljenih, tudi strelce, ter obljubil kaznovanje odgovornih za napad. Čeprav je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, ga je povezal z Ukrajino. V Kijevu te obtožbe zavračajo kot absurdne. Napad sicer velja za najbolj smrtonosnega od obleganja šole v Beslanu pred dvajsetimi leti, v katerem je umrlo več kot 330 ljudi, več kot polovica je bila otrok.