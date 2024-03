V terorističnem napadu na koncert rock skupine ubitih najmanj 40 ljudi

V kraju Krasnogorsk v bližini Moskve so danes najmanj trije zamaskirani ljudje vdrli v koncertno dvorano in začeli streljati, pri čemer naj bi ubili in ranili več ljudi, poročajo ruski mediji. Odvrgli so tudi ročno oz. zažigalno bombo, ki je zanetila požar.

FOTO: Stringer/Afp

V današnjem streljanju v koncertni dvorani na obrobju Moskve je bilo ubitih najmanj 40 ljudi, več kot sto pa ranjenih, je sporočila ruska varnostno-obveščevalna služba FSB. Ruske oblasti so medtem odprle preiskavo domnevnega terorističnega napada, poročajo tuje tiskovne agencije.

FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Med žrtvami naj bi bili tako zaposleni kot obiskovalci. Napadalci so med napadom odvrgli so tudi ročno oziroma zažigalno bombo, ki je zanetila požar, so poročali ruski mediji.

FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Doslej naj bi skozi klet evakuirali okoli sto ljudi, evakuacija pa se nadaljuje. V stavbi naj bi bilo ujetih še okoli sto ljudi. Nekateri obiskovalci so se zatekli na streho stavbe, ki naj bi bila v nevarnosti, da se zruši. Gasilci si medtem prizadevajo pogasiti požar, pri čemer jim pomagata dva helikopterja, poročajo tuje tiskovne agencije.

FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Reševalne službe so sporočile, da si prizadevajo za evakuacijo ljudi iz gorečega poslopja. »Gasilci so iz kleti evakuirali približno sto ljudi. Z dvigalom rešujejo ljudi s strehe stavbe,« je na Telegramu zapisala podružnica ministrstva za izredne razmere v moskovski regiji.

FOTO: Stringer Reuters

Dopisnik ruske tiskovne agencije Ria Novosti je sporočil, da so se ljudje, ki so bili v dvorani v času napada, ulegli na tla, da bi se skrili pred streli. Po 15 do 20 minutah so začeli prihajati ven, mnogim se je uspelo rešiti. Tiskovna agencija Ria Novosti je medtem poročala, da so člani kultne rock skupine Piknik, ki so imeli koncert v dvorani, nepoškodovani.

FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Kmalu po prvih poročilih o streljanju je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov sporočil, da je prispel na kraj dogodka. Na kraju dogodka deluje več kot 70 ekip nujne medicinske pomoči, zdravniki pa pomagajo ranjenim, je dejal Vorobjov, poroča The Moscow Times.

FOTO: Stringer Reuters

Moskovski župan Sergej Sobjanin je že odpovedal vse javne dogodke, načrtovane za ta konec tedna. Napad je označil za strašno tragedijo in družinam žrtev izrekel sožalje.