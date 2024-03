Sožalje in ogorčenje tudi z osovraženega Zahoda

V nadaljevanju preberite:

Ameriško veleposlaništvo v Moskvi je svoje državljane v Rusiji že v začetku marca pozvalo, naj se izogibajo večjih zborovanj s koncerti vred, v petek pa so teroristi res ubijali in požigali v moskovskem predmestju Krasnogorsk. Tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Bele hiše Adrienne Watson je potrdila, da so informacije o načrtovanem napadu Islamske države posredovali tudi ruskim oblastem, to pa le še podžiga vse bolj nevarne očitke in sume iz Moskve in od drugod.