V terorističnem napadu blizu Moskve ubitih najmanj 60 ljudi, 145 je ranjenih

Po včerajšnjem streljanju v koncertni dvorani na obrobju Moskve je bilo po najnovejših podatkih ubitih najmanj 60 ljudi, ranjenih jih je najmanj 145. Okoli 60 ljudi je v resnem zdravstvenem stanju, so sporočili zdravstveni uradniki, kot navaja Guardian, zato je velika verjetnost, da se bo število smrtnih žrtev povečalo.

Rusko prestolnico je pretresel strelski napad, ko je več neznancev vdrlo v koncertno dvorano v predmestju Krasnogorsk i. FOTO: Olga Maltseva/AFP

Iz sveta in EU se vrstijo obsodbe terorističnega napada v kraju Krasnogorsk na severozahodnem obrobju Moskve. Napad so obsodile tudi slovenske oblasti. Rusko generalno tožilstvo je sporočilo, da je več zamaskiranih napadalcev v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus City Hall tik pred začetkom razprodanega rock koncerta skupine Piknik in začelo streljati. Napadalci so odvrgli tudi zažigalno bombo, stavbo pa je zajel požar, v katerem naj bi se porušila streha.

FOTO: Olga Maltseva/AFP

Islamska država je prevzela odgovornost za napad z objavo na Telegramu, v kateri je skupina trdila, da je njenim napadalcem uspelo pobegniti. Tudi Washington je potrdil trdive Islamske države. Po napadu so v dvorani pustili več strelnega orožja, med njimi so bile puške kalašnikov. Napadalci so še na begu, ruske oblasti so odprle preiskavo, na letališčih in drugod so poostrili varnostni nadzor. Oblasti so v Moskvi odpovedale vse množične prireditve, načrtovane za konec tedna.

FOTO: Sergei Vedyashkin/AFP

Med napadom je izbruhnil obsežen požar, zaradi česar se je začela rušiti streha. Na fotografijah iz kraja napada je prikazana ognjena hiša Crocus City Hall, medtem ko so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo vsaj štiri oborožene napadalce, ki streljajo z avtomatskim orožjem, medtem ko panični Rusi bežijo, da rešijo svoja življenja. V času napada je bilo v dvorani najmanj 6000 ljudi.

Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. FOTO: AFP

Na enem posnetku trije moški v uniformah s puškami streljajo iz neposredne bližine v telesa, ki so ležala po preddverju koncertne dvorane. Uradniki so povedali, da je bilo med žrtvami napada, v katerem so napadalci očitno tudi sprožili eksploziv, pet otrok. V dvorani sta odjeknili tudi najmanj dve eksploziji, poročajo tiskovne agencije.

Zahodna veleposlaništva so nedavno opozorila na možnost terorističnih napadov v Moskvi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Bela hiša je v petek sporočila, da so ZDA ta mesec opozorile ruske oblasti o možnosti terorističnih napadov, katerih tarča naj bi bile množične prireditve v Moskvi, poroča AFP. Washington je »te informacije delil z ruskimi oblastmi«, je dejala tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson.

Iz sveta se vrstijo obsodbe terorističnega napada v Moskvi

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je najostreje obsodil petkov strelski napad v koncertni dvorani na obrobju Moskve in izrazil sožalje žrtvam terorističnega dejanja.

Veleposlaništvo ZDA v Moskvi je sporočilo, da je šokirano zaradi napada, poroča britanski BBC. Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby je dejal: »Naše misli so z žrtvami tega strašnega strelskega napada.«

Napad je ostro obsodila tudi EU. Evropska unija je »šokirana in zgrožena« zaradi poročil o terorističnem napadu, je v petek sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Peter Stano. EU obsoja vse napade na civiliste, je poudaril.

Na napad se je odzvalo tudi več evropskih držav. Francoski predsednik Emmanuel Macron je izrazil »solidarnost z žrtvami, njihovimi svojci in vsemi Rusi«. Italijanska premierka Giorgia Meloni je obsodila grozovito dejanje terorizma.

Napad je obsodila tudi Slovenija. Okrutni napad v koncertni dvorani Crocus v Moskvi je zločinsko dejanje, ki ga odločno obsojamo, za ubijanje nedolžnih civilistov ni opravičila, je na družbenem omrežju X zapisalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Kitajski predsednik Xi Jinping je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu poslal sožalje in dejal, da »odločno podpira prizadevanja ruske vlade za zaščito nacionalne varnosti in stabilnosti«, poroča državna tiskovna agencija Xinhua.

Teroristični napad v Moskvi so obsodile tudi številne arabske države. Ministrstvo za zunanje zadeve Savdske Arabije je izreklo sožalje družinam umrlih ter vladi in ljudstvu Rusije. Poudarilo je tudi pomen boja proti vsem oblikam ekstremizma in terorizma. Egiptovsko ministrstvo za zunanje zadeve je izrazilo popolno solidarnost z Rusijo. Napad je obsodilo tudi jordansko zunanje ministrstvo.