Dvojezičnost v Vukovarju ne bo več obvezna

V nadaljevanju preberite:

Končni rezultati popisa prebivalstva na Hrvaškem demografov niso presenetili, so pa sprožili vrsto vprašanj o tem, kdo naj bi bil osrednji krivec za demografski zlom. Podatki so namreč pokazali, da v državi živi nekaj manj kot 3.880.000 prebivalcev, več kot 400.000 manj kot leta 2011. So pa podatki odprli novo poglavje vprašanja uporabe jezika in pisave pripadnikov narodnih manjšin. Še posebej v Vukovarju, kjer je uporaba cirilice bila nenehna točka spora med večinskim hrvaškim prebivalstvom in manjšinskim srbskim.