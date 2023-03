EBRD bo po uničujočih potresih v Turčijo vložila do 1,5 milijarde evrov

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo v prihodnjih dveh letih v jugovzhodni del Turčije, ki ga je februarja prizadel uničujoč potres, vložila do 1,5 milijarde evrov. Odziv banke vključuje kreditne linije, naložbe v infrastrukturo in osredotočenost na mala in srednje velika podjetja, so danes sporočili iz EBRD.

Banka se bo odzvala s 600 milijoni evrov kreditnih linij lokalnim bankam za podjetja in posameznike, ki so jih potresi neposredno prizadeli, ter z novimi posojili podjetjem, ki sodelujejo pri prizadevanjih za obnovo na tem območju, s čimer bo okrepila vlogo zasebnega sektorja, so v sporočilu za javnost pojasnili v banki.

»Odziv EBRD je namenjen okrevanju, obnovi in ponovnemu vključevanju gospodarstva v regiji, da bi ohranili človeški kapital, preživetje in delovna mesta v prizadetih mestih,« so zapisali v banki s sedežem v Londonu.

Združeni narodi so v torek sporočili, da so uničujoči potres in popotresni sunki 6. februarja samo v Turčiji povzročili za več kot sto milijard dolarjev škode.