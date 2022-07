Eifflov stolp se še ne bo kar podrl

V nadaljevanju preberite:

Ali se bo Eifflov stolp – v slabem stanju in rjaveč, kakršen je menda – podrl, so se udarno vprašali v francoskem tedniku Marianne, zdaj pa ne le Parižani, ampak domala ves svet dviguje pogled proti vrhu te 330 metrov visoke pariške znamenitosti. Ne, ne bo se zrušil, pomirjajo pristojni, vse je lepo in prav, kot mora biti.

Pri Marianne so zgodbo zastavili precej alarmantno, češ, prav zdaj že dvajsetič barvajo najslovitejši kovinski stolp na svetu in videti je, da operacija ne bo le »najdražja doslej«, ampak tudi »​najmanj učinkovita«. Menda so se dokopali do več zaupnih poročil, tistih iz obdobja 2010–2016, kjer pa da piše, koliko je konstrukcija skrb vzbujajoče načeta in koliko napak je bilo v preteklosti storjenih pri vzdrževanju. »Videli smo, kako je gorela notredamska katedrala, se bo zrušil še Eifflov stolp?« so še podžgali radovednost javnosti.