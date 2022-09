Elizabeta II. je bila v Sloveniji pred 14 leti

Britanska kraljica Elizabeta II. je Slovenijo obiskala oktobra 2008, ko je v družbi moža, zdaj že tudi pokojnega vojvode Edinburškega, prišla na tridnevni državniški obisk na povabilo tedanjega predsednika Danila Türka. Kot smo komentirali takrat, je bil obisk zgodovinski dogodek, na katerega smo Slovenci čakali kar sedem let (toliko let je minilo od povabila), in uradno potrdilo za 17 let dotedanjega odličnega britansko-slovenskega prijateljstva ter še zaveza za prihodnost.

Kraljico, ki je imela tedaj 82 let, so najprej s spremstvom prepeljali na Brdo pri Kranju, kjer jo je z najvišjimi vojaškimi častmi sprejel predsednik Türk, sledili so pogovori, voditelja sta izmenjala odlikovanja in darila. Predsednik je Elizabeto II. odlikoval z redom za izredne zasluge Republike Slovenije in ji, kot se je očitno zdelo imenitno tedaj, podaril unikatni čajni komplet iz porcelana Catbriyur (Katje Jurgec Bricman in Jureta Bricmana), medtem ko je vojvoda Edinburški dobil Veliko grbovno knjigo Janeza Vajkarda Valvasorja. (Ni nepomembno, da je bil baron Valvasor leta 1687 izvoljen za člana londonske The Royal Society.)

Sprejem na brniku leta 2008. FOTO: Lombar Tomi/Delo

Med tridnevnim obiskom sta visoka gosta prenočila v ljubljanskem hotelu Union, obiskala pa še Lipico, kjer sta si ogledala program tamkajšnje klasične šole jahanja. Kot ljubiteljica konj in živali nasploh je kraljica v dar, simbolično, prejela lipicanca. Še v Ljubljani se je kraljevski par pomudil pri županu, se, očitno je bilo tudi to še fino, peljal z vzpenjačo in na kratko sprehodil čez Tromostovje in Prešernov trg ..., kjer ni manjkalo Ljubljančanov. Ob tisti priložnosti so, med drugim, opozorili na program za mlade MEPI, ki si ga je z namenom spodbuditi mladino od 14. do 25. leta k ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, prostovoljstvu, k dejavnemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa zamislil prav princ Philip.

Slovenci so tedaj v veliki meri komentirali, da je britanska kraljica najpomembnejša monarhinja našega časa. FOTO: Reuters

Elizabeta II. in princ Philip sta pred 14 leti k nam pripotovala v spremstvu več deset ljudi, med njimi je bil britanski zunanji minister, takrat je ta položaj zasedal laburist David Miliband. Obisku so veliko pozornosti namenili tudi mediji, saj se je akreditiralo okrog 280 novinarjev, fotografov in snemalcev, med njimi 40 tujih. Precejšnje zanimanje so pokazale tuje tiskovne agencije, ameriška AP je zapisala, da se je Sloveniji uspelo preleviti iz komunistične države v stabilno zahodno demokracijo ter postati vzor državam Jugovzhodne Evrope.

Slovenci so tedaj v veliki meri komentirali, da je britanska kraljica najpomembnejša monarhinja našega časa, drugače pa prisrčna, prijetna ženska, ki jo je vsekakor treba videti, če je že tu.