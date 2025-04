Musk se umika iz vlade, izgube denarja so prevelike

Eden najbolj inovativnih svetovnih podjetnikov Elon Musk je tako blizu republikanskemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, da si je prislužil vzdevek »prvi buddy«, kar bi lahko orevedli kot prvi kolega ali prijateljček. S tem pa si je prislužil veliko sovraštvo ameriške levice in prodaja njegovih električnih avtomobilov znamke tesla je v prvem četrtletju letošnjega leta padla za 71 odstotkov. Voditelj urada za vladno učinkovitost namerava zmanjšati obseg dela v dogeu, kot osrednji urad Trumpovega obračunavanja z »globoko državo« imenujejo v ZDA.

Elon Musk z maga čepico. Foto: Carlos Barria/Reuters

Musk je eden največjih tarč besa ameriških demokratov, ki so na zadnjih volitvah izgubili Belo hišo, predstavniški dom in senat. Najbogatejši zemljan je v republikanskem predsedniku Trumpu videl edino zagotovilo za ohranitev ameriške blaginje in moči, mnogi politični nasprotniki pa so se zato njegovih avtomobilov tesla lotevali s ključi ali kamni. Val takšnega nasilja so vsak malo ustavile drakonske kazni po lahki identifikaciji storilcev, saj lahko visoko tehnološki avto sam posname tiste, ki se mu približajo. Nihče pa ne more ljudi prisiliti k nakupu avtomobila in prodaja Muskovih električnih je drastično padla.

V prvem četrtletju je Tesla pridobil le 409 milijonov dolarjev, lani v istem času 1,4 milijarde dolarjev. Investitorji so se ustrašili in borzna vrednost Tesle je po januarju padla za skoraj 40 odstotkov. Mnogi želijo, da bi se namesto politiki posvečal poslom. Elon Musk je na svojem družbenem omrežju X sporočil, da ne odhaja iz urada za vladno učinkovitost, bo pa po maju zmanjšal količino časa v njem. Dejal je, da bo delala še en dan ali dva, »če bo to še koristno in bo Trump še tako hotel.«

Protest proti Elonu Musku v New Yorku. Foto: Charly Triballeau/Afp

Lasnik Tesle, Starlinka, SpaceX-a in še kakšnega tehnološko prelomnega podjetja je sporočil, da bo dva dni na teden še naprej posvečal uradu za vladno učinkovitost, večji del pa spet svojim podjetjem. Vprašanje pa je, ali bo to prepričalo okoljevarstveno zavedne Američane, ki so prej kupovali tesle. Nedavno je enega kupil sam predsednik Trump, a njegovi volivci niso naravni trg za električne avtomobile.

Poznavalci Musku priporočajo večjo pozornost za svoja podjetja tudi zato, ker tekmeci hitijo z inovacijami. Kitajski BYD je naznanil avto, ki naj bi za polnjenje potreboval le tretjino zdaj običajnega časa, tudi nekateri drugi proizvajalci ponujajo nižje cene. Negotovost na avtomobilskem trgu so povečale kazenske carine republikanske administracije. Ta se ponaša z začetkom pogajanj s skoraj sto državami, kitajski predsednik Xi Jinping pa je prikrito zagrozil tistim, ki se bodo pogodile z ZDA: »Kompromis ne bo prinesel spoštovanja!«

Kitajski predsednik Xi Jinping je prikrito zagrozil državam, ki bi sklenile nove trgovinske sporazume z ZDA. Foto: Mandel Ngan/Afp

Kitajski voditelj je zagotovil, da se bodo vedno zavzemali za svoje interese, a se hoče Trump za ameriške, med temi pa ni preplavljanja ameriškega trga s poceni izdelki, ki je specialiteta azijske velikanke. Napetosti v svetu se povečujejo.