Američani so obsedeni z instantnimi rešitvami za zdravstvene in druge težave, kar kaže tudi veliko zanimanje za shujševalne injekcije. Te že zdaj dobesedno preoblikujejo ZDA in jih bodo v prihodnjih letih še bolj, v njih pa iščejo tudi odgovore na bolezni in stanja, kot sta avtizem in hiperaktivnost.