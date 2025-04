Ironija usode je, da je kot zadnjega sprejel J. D. Vancea

Ironija usode je, da je pokojni papež Frančišek kot zadnjega tujega državnika sprejel ameriškega podpredsednika J. D. Vancea. »Vsak dan molim za vas,« je ta povedal vidno usihajočemu prvemu papežu z zahodne poloble. Katoličan Vance skupaj s prej prezbiterijanskim, zdaj samo še krščanskim predsednikom Donaldom Trumpom za ZDA in ves svet zagovarja zelo nasprotno videnje vere in odnosov v svetu, kot jih je Frančišek.

V Buenos Airesu rojeni Jorge Mario Bergoglio je strpnost kazal do ločencev ter pod določenimi pogoji priznaval istospolne pare in krst transspolnih. Še posebej se je zavzemal za varstvo okolja. V ZDA takšna stališča zavzemajo demokrati, ki jim je papež Frančišek še najbolj nasprotoval pri vprašanju splava. Pri številnih drugih vprašanjih je nasprotje vatikanskega katolicizma krščanstvo na ameriški desnici. Nič čudnega, če so po obisku republikanskega podpredsednika J. D. Vancea hiteli v Vatikanu poudarjati, da se je s papežem sestal za le nekaj minut.

Republikanski predsednik Donald Trump, na fotografiji s soprogo Melanio med obeleževanjem Velike noči, obljublja vrnitev vere v Ameriko. Foto: Brendan Smialowski/Afp

Sin od mamil odvisne matere, ki ga je v značilnem okolju gospodarsko in moralno propadajoče Amerike vzgajala babica, pa je eden mlajših ameriških moških, ki se vse bolj obračajo k veri. Medtem ko krščanske cerkve v vsem zahodnem svetu hitro izgubljajo vernike, se v ZDA tako imenovana generacija Z vse bolj zateka k njim. Odraščajoče pred računalniškimi ekrani sredi globokih družbenih in političnih razkolov preganja tesnoba in po nekaterih raziskavah javnega mnenja rešitev vse bolj iščejo v cerkvah.

Štiridesetletni J. D. Vance je milenijec, v svojem eseju o prestopu v religioznost pa je tudi sam govoril o bojevnikih tipkovnic, ki iščejo grešne kozle in digitalno udarjajo po njih. Republikanske neokonservativne ideale širjenja demokracije s tanki je izgubil že kot marinec v Iraku, kot študent na Yalu in investitor s povezavami v Silicijevi dolini pa po lastnih besedah ni hotel postati del tako imenovanih liberalnih elit. Ko je spoznal, da ga je bolj vznemirjala slaba ocena na izpitu kot izguba živcev nad svojim dekletom, se je spomnil krščanske vere svoje stare mame.

Ta je vse pridigarje označevala za goljufe, vnuku pa je vendarle posredovala hrepenenje po svetovnem nazoru, »ki bi slabo obnašanje razumel kot družbeno in individualno hkrati, strukturno in moralno,« kot je zapisal Vance. »Ime za obnašanje, ki je uničilo življenja in skupnosti, je greh.« Podpredsednik in njegov predsednik Trump se za nekdanja industrijska središča, ki jih je uničila globalizacija, zavzemata z novim nacionalizmom. Verjameta, da hočejo demokrati ameriškemu delavskemu razredu zabiti zadnji žebelj v krsto z neomejenim priseljevanjem.

Jezusa Kristusa bi danes izgnali iz države, obtožuje mlada demokratka

Takšna stališča so motila tudi papeža Frančiška. Demokrati, nasprotno, migrante povezujejo z Biblijo in 24-letna hči zadnjega demokratskega podpredsedniškega kandidata Tima Walza je pred kratkim izjavila, da bi Trumpova administracija Jezusa Kristusa, če bi bil še živ, razglasila za člana tolpe MS-13 in bi ga izgnala iz države. Zagovorniki nove religioznosti na ameriški desnici raje poudarjajo vse bolj verne mlade fante, jezne zaradi demokratskega obtoževanja moških za vse grehe zahodne civilizacije.

Hope Walz na fotografiji z očetom guvernerjem Minnesote in drugimi člani družine. Foto: Mike Blake/Reuters

Vse bolj jezni so tudi zaradi demokratskega zavzemanja za raznolikost, pravičnost in vključevanje (DEI), zaradi katerega je prejšnji predsednik Joe Biden lani na veliko noč praznoval dan vidnosti transspolnih ljudi. Trump je zdaj ves april razglasil za mesec boja proti zlorabam otrok ter še posebej poudaril »žrtve spolne ideologije«. Ta verjame, da so mnogi rojeni v napačnem telesu.

V kalifornijskem San Franciscu, domovini alternativnih družbenih gibanj od beatnikov in hipijevstva naprej, pa se je transspolna skupina »Sestre nenehnega užitka« sedanjim trendom maščevala z velikonočno prireditvijo v osrednjem mestnem parku. Pred okrog deset tisoč obiskovalci so za najbolj postavnega Jezusa razglasili »Jezusa kavboja Carterja« na plastičnem bizonu. Avtor z umetniškim imenom Wild West, v prejšnjem življenju sin baptističnega pastorja iz kmečke Apalačije, po lastnih besedah želi znova prevzeti krščansko vero, tako kot je pevka Beyoncé na svojem zadnjem albumu prevzela country glasbo.