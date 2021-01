Epidemija meša politične karte

V nadaljevanju preberite:

Kanclerka Angela Merkel se poslavlja. V CDU iščejo novega predsednika in kanclerskega kandidata. Kdo bi lahko stopil v čevlje močno priljubljene Merklove in stranki na jesenskih volitvah zagotovil novo zmago in kako so zrasli apetiti ministra za zdravje Jensa Spahna?