ESČP: Zavračanje spolnosti ne more biti krivdni razlog za ločitev

Če žena zavrača spolne odnose s svojim možem, to ne more biti opredeljeno kot krivdni razlog pri ločitvi, je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Pripisovanje krivde zaradi zavračanja spolnosti krši človekove pravice, so sklenili sodniki v Strasbourgu.

Tožbo je vložila Francozinja, katere moški se je med drugim ločil od nje, ker z njim ni imela več spolnih odnosov. Ženska se je sicer strinjala z ločitvijo, ne pa tudi z njeno utemeljitvijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Prizivno sodišče je vseeno pritrdilo možu in ženski pripisalo celotno krivdo za ločitev. Menilo je, da je odrekanje spolnosti resna in ponavljajoča se kršitev zakonskih dolžnosti.

Ženska se je nato pritožila na ESČP še, da ji je bila kršena pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja.

Sodniki so se strinjali z njo, saj da bi obveznost rednih spolnih odnosov v zakonski zvezi kršila spolno svobodo, pravico do telesne samoodločbe in ne bi bila v skladu z bojem proti spolnemu nasilju in nasilju v družini. Moški bi lahko kot glavni razlog preprosto navedel nepopravljiv razpad zakonske zveze, ugotovitve sodbe še povzema DPA.

Francozinja je izrazila zadovoljstvo z odločitvijo sodišča. »Upam, da bo odločitev pomenila prelomnico pri boju za pravice žensk v Franciji,« je dejala.

V Franciji ima sicer lahko določitev krivde pri ločitvah pomembne posledice, na primer pri določanju odškodnine.