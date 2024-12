Država je materi in njenim trem otrokom kršila pravice

V nadaljevanju preberite:

Marca leta 2020 so javnost pretresli posnetki treh otrok, ki so se s kriki, jokom in na vse mogoče načine, kakor se lahko osemletnik in šestletnici, upirali izvršitelju. Ta jih je, po navodilu sodišča, odvzel materi, da bi jih predal očetu. Po tem postopku, ki je trajal kar štiri ure, z materjo več mesecev niso imeli stikov. Mediji so poročali, da so otroci pozneje nekajkrat zbežali od očeta. Da jim je z vso kalvarijo, ki so jo doživljali naslednja tri leta, preden sta jih center za socialno delo in sodišče vrnila materi, država kršila več pravic, je včeraj pritrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).