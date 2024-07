EU na mejah krši temeljne pravice prebežnikov

Na mejah EU se pogosto dogajajo kršitve temeljnih pravic prebežnikov, nacionalni pristojni organi pa primerov ne preiskujejo ali pa to počnejo pomanjkljivo, v danes objavljenem poročilu opozarja Agencija EU za temeljne pravice (FRA). Tako Unijo kot države članice poziva, naj ukrepajo in zagotovijo temeljite in poštene preiskave.

»Na nacionalni ravni je zelo malo preiskav incidentov s smrtnimi žrtvami in domnevnega slabega ravnanja z migranti in begunci na mejah. Zelo malo nacionalnih sodnih postopkov se konča z obsodbo,« je v poročilu med drugim navedla agencija FRA s sedežem na Dunaju.

Dokumentiranih je več primerov nasilja hrvaške policije. FOTO: Marko Djurica/Reuters

V poročilu je izpostavila pet primerov kršitev pravic na Hrvaškem, Malti, Cipru, v Grčiji in Franciji, in sicer zaradi ustrahovanja, poniževanja, pretepanja in spolnega nasilja nad begunci, smrtnih žrtev zaradi neprimernega ravnanja in primerov, ko so ljudi pustili umreti na morju.

Vsem primerom je bilo skupno to, da so nacionalni preiskovalni organi obmejno policijo med preiskavo oprali krivde ali pa preiskave sploh niso izvedli.

»Vse preveč je obtožb o kršitvah človekovih pravic na mejah EU. Evropa je dolžna vse ljudi na mejah obravnavati pošteno, spoštljivo in v skladu z zakonodajo o človekovih pravicah. To zahteva učinkovite in pravične prakse upravljanja meja, podprte z neodvisnimi preiskavami vseh morebitnih kršitev,« je ob objavi poročila sporočil direktor FRA Sirpa Rautio.

FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Po navedbah agencije FRA se vse več žrtev zaradi redkosti obravnav in obsodb na državnih sodiščih obrača tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Agencija zato poziva tako Unijo kot države članice, naj zagotovijo temeljite in hitre preiskave kršitev pravic, ustrezno obravnavajo dokaze in v preiskave vključijo tudi žrtve. Priporoča tudi preventivne ukrepe, kot so usposabljanja in izobraževanja ter jasne direktive za preprečevanje zlorab.

Varovanje zunanjih meja je v Evropski uniji pereča tema. Zlasti na vzhodni in južni meji EU se vlade pogosto znajdejo pod močnim pritiskom domače javnosti, da bi omejile nezakonite migracije ter ustavile nedovoljene prehode meja. Aktivisti pa ob tem opozarjajo na težave in zlorabe, s katerimi se soočajo migranti.