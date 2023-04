EU namenil milijardo za strelivo Ukrajine, Poljska dodaja še vojaška letala

Svet EU je danes odobril podporo v vrednosti milijarde evrov v okviru Evropskega mirovnega instrumenta (EPF). S tem ukrepom bo EU državam članicam omogočila, da si v obdobju od 9. februarja do 31. maja 2023 povrnejo stroške za strelivo, ki je bilo iz obstoječih zalog ali s prerazporeditvijo obstoječih naročil podarjeno Ukrajini.

»Z današnjo odločitvijo uresničujemo prvi del zgodovinskega dogovora, ki so ga dosegli voditelji EU o podpori za takojšnjo dobavo streliva za ukrajinske sile v vrednosti milijarde evrov,« je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Današnji sklep pomeni začetek izvajanja prvega dela dogovora Sveta EU, s katerim naj bi pospešili dobavo in tudi skupne nabave streliva, so še sporočili iz Bruslja. V skladu z dogovorom naj bi EU Ukrajini v prihodnjih 12 mesecih dobavila milijon izstrelkov.

Zunanji in obrambni ministri članic EU so se 20. marca dogovorili o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupne nabave. Skupnemu naročilu se je sprva pridružilo 17 članic EU in Norveška, kasneje naj bi jih sledilo še več, tudi Slovenija.

Načrt predvideva, da se iz sredstev EPF nameni milijarda evrov za dobave topniškega streliva Ukrajini iz trenutnih zalog evropskih držav. Še milijardo evrov pa bodo v skladu z načrtom namenili za skupno naročanje streliva, ki bi ga namenili Ukrajini. Tretji steber bo medtem namenjen okrepitvi zmogljivosti evropske obrambne industrije.

Članice so se marca strinjale tudi, da se preuči možnost nadaljnjega zvišanja zgornje meje EPF za 3,5 milijarde evrov. Pred tem so sicer to mejo zvišali za dve milijardi na nekaj manj kot osem milijard evrov za obdobje do leta 2027, a bosta ti dve milijardi namenjeni za dobave streliva Ukrajini.

Dobavili bodo tudi letala

Nemška vlada je danes Poljski odobrila dobavo bojnih letal sovjetske izdelave MiG-29 Ukrajini. Gre za letala iz nekdanjih zalog narodne ljudske armade Nemške demokratične republike, ki jih je Berlin leta 2002 prodal Varšavi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska je Nemčijo danes zaprosila za dovoljenje za dobavo lovcev MiG-29 Ukrajini, ki jih je leta 2002 prejela od Berlina. Pogodbe, sklenjene ob dobavi nemške vojaške opreme, praviloma določajo, da se mora z njihovo dobavo v druge države strinjati nemška vlada. Ta je vlogo odobrila v le nekaj urah.

Poljska bo sedaj lahko Ukrajini dobavila bojna letala MiG-29 iz nekdanjih zalog narodne ljudske armade Nemške demokratične republike. Od 23 lovcev, ki jih je Varšava prejela leta 2002, jih je po navedbah svetovalca poljskega predsednika Andrzeja Dude Jaceka Siewiere danes na zalogi približno ducat.

Do prošnje Poljske sicer prihaja le teden dni potem, ko je poljski predsednik Duda med obiskom ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega v Varšavi potrdil, da je Poljska Ukrajini že predala osem bojnih letal MiG-29. V teku naj bi bile priprave na dobavo še šestih lovcev.

V okviru vojaške pomoči namerava Poljska Ukrajini v prihodnosti poslati tudi vseh svojih 28 bojnih letal tipa MiG-29. Kot prva pa je že konec marca štiri bojna letala Ukrajini predala Slovaška.