Evropski poslanci bi se morali osvoboditi sistema uslug

V zadnjih tednih so se razkrile še druge kočljive prakse parlamentarcev, denimo potovanja, ki jih (delno) plačajo tretje strani: države, podjetja, organizacije. Niti predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki si je za cilj zadala čiščenje Avgijevega hleva, ni izjema. V Burgundiji jo je, skupaj z možem, v razkošnem hotelu gostila vinska bratovščina. Tega v nasprotju s pravili ni prijavila.

»Evropski parlament je v zadnjih letih z dobrim delom v času pandemije in med vojno v Ukrajini pridobil veliko zaupanja državljanov. Zadeve, kot je afera Katar, so močno omajale zaupanje v institucijo in celotno evropsko politiko,« je v pogovoru za Delo opozoril evropski poslanec Zelenih Niklas Nienaß. Kritičen je tudi do potovanja evropskega poslanca iz Slovenija Franca Bogoviča v Azerbajdžan, saj mu je tamkajšnji režim plačal tri nočitve.