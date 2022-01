Evropski vlak na stranskem tiru

V nadaljevanju preberite:

Pogovori o Evropi brez Evrope. Takšen je eden od najpogostejših opisov pogajanj med Moskvo in Washingtonom o Ukrajini in širši evropski varnosti. V razpravah Joeja Bidna in Vladimirja Putina je EU prezrta.

Le dve od skupno 30 držav članic Nata nista v Evropi, Kanada in ZDA. Kljub temu imajo ZDA daleč največjo vlogo v pogovorih o Ukrajini (ki, seveda, potekajo tudi brez Ukrajine za mizo) in varnosti Evrope. »Naša lastna krivda je, ne ameriška, da Moskva dvostransko razpravlja z ZDA o evropski varnosti. Radi klepetamo o jeziku moči, a primanjkuje nam temeljno za izvajanje moči: vojaške zmogljivosti, strateška vizija in politična volja,« je tvitnil vodja münchenske varnostne konference, nekdanji nemški diplomat Wolfgang Ischinger.