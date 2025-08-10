  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Evropski voditelji: Odločanja o prihodnosti Ukrajine ni brez nje

    Predsednika ZDA in Rusije se bosta v sešla 15. avgusta na Aljaski, na srečanju naj bi govorila o končanju vojne v Ukrajini.
    Ursula von der Leyen in Donald Trump. Med njima ni prijateljstva. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Galerija
    Ursula von der Leyen in Donald Trump. Med njima ni prijateljstva. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    STA
    10. 8. 2025 | 08:16
    10. 8. 2025 | 08:17
    2:38
    A+A-

    Voditelji šestih evropskih držav in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so v skupnem sporočilu pred za petek napovedanim srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina poudarili, da o prihodnosti Ukrajine ni mogoče odločati brez Ukrajine. Opozorili so še, da je treba ohranjati pritisk na Rusijo.

    image_alt
    Trump in Putin se bosta srečala na Aljaski

    »Pozdravljamo prizadevanja predsednika Trumpa za končanje vojne v Ukrajini in smo jih pripravljeni podpreti na diplomatskem parketu ter obenem nadaljevati vojaško in finančno podporo Ukrajini,« so v sporočilu zapisali francoski predsednik Emmanuel Macron, italijanska premierka Giorgia Meloni, nemški kancler Friedrich Merz, poljski premier Donald Tusk, britanski premier Keir Starmer in finski predsednik Alex Stubb ter predsednica komisije Ursula Von Der Leyen.

    »Poti miru v Ukrajini ni mogoče začrtati brez Ukrajine,« piše v sporočilu, v katerem so voditelji poudarili svojo zavezanost načelu, da mednarodnih meja ni mogoče spreminjati s silo.

    Zavzeli so se tudi za to, da je sedanja frontna črta začetna točka pogajanj ter poudarili, da pogajanja lahko potekajo le v kontekstu premirja ali zmanjšanja sovražnosti.

    Evropski voditelji so še zapisali, da mora diplomatska rešitev upoštevati vitalne varnostne interese Ukrajine in Evrope. »To vključuje robustna in kredibilna varnostna zagotovila, ki bodo Ukrajini omogočila obrambno svoje suverenosti in ozemeljske celovitosti. Ukrajina ima pravico izbire o svoji usodi,« so zapisali.

    Predsednika ZDA in Rusije se bosta v sešla 15. avgusta na Aljaski, na srečanju naj bi govorila o končanju vojne v Ukrajini. Srečanje naj bi potekalo brez ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

    Ta je sicer v soboto opozoril, da bo vsaka odločitev, ki jo bodo sprejeli brez Ukrajine, odločitev proti miru.

    image_alt
    Ukrajina se ne bo odpovedala svojemu ozemlju, je opozoril Zelenski

    Trump je v petek dejal, da bo rešitev spora vključevala zamenjavo ozemelj, pri čemer podrobnosti ni navedel, dejal je le, da bo to v korist obeh strani.

    V soboto ameriški predsednik sicer po poročanju tujih tiskovnih agencij ni izključil možnosti, da na srečanju na Aljaski sodeluje tudi Zelenski.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

    Pred poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev in skakalk v Courchevelu kar 13 tekmovalcev ni prestalo preizkusa opreme, tudi Nika Vodan in Taj Ekart.
    9. 8. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Iščejo vzgojitelje in učitelje, a večinoma za določen čas

    Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ocenjuje, da primanjkuje okoli 3600 vzgojiteljev in učiteljev, kar je dvakrat manj, kot ocenjujejo ravnatelji.
    Špela Kuralt 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave na eurobasket

    Dončićev šov ni skril razpok, zdaj bi prav prišel kakšen kilogram več

    Slovenska izbrana vrsta je prepričljivo izgubila proti Nemčiji v Stožicah. Ne nepričakovano, zagotovo pa preveč prepričljivo. Pod košem zeva velika vrzel.
    Nejc Grilc 9. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    Več iz teme

    Rusija-UkrajinaZDAvojna v UkrajiniUrsula von der LeyenUkrajinaVolodimir ZelenskiDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    Kolumna

    Hudičev odvetnik

    Življenj ponavadi ne uničujejo katastrofe apokaliptičnih razsežnosti, ampak dve ali tri napačne odločitve, ki jih sprejmemo povsem spotoma.
    Lucijan Zalokar 10. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 10. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Klemen Prepelič

    Imamo Dončića, ostali smo tu, da mu bo lažje

    V košarkarski reprezentanci je v morju novih obrazov lepo videti tudi dobre stare znance. Klemen Prepelič je pri 32 letih nosilec igre in mentor mladim.
    Nejc Grilc 10. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    V Borovnici iztirili vagoni, primorska proga zaprta

    V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče še ni znan, preiskava že poteka.
    10. 8. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Evropski voditelji: Odločanja o prihodnosti Ukrajine ni brez nje

    Predsednika ZDA in Rusije se bosta v sešla 15. avgusta na Aljaski, na srečanju naj bi govorila o končanju vojne v Ukrajini.
    10. 8. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Klemen Prepelič

    Imamo Dončića, ostali smo tu, da mu bo lažje

    V košarkarski reprezentanci je v morju novih obrazov lepo videti tudi dobre stare znance. Klemen Prepelič je pri 32 letih nosilec igre in mentor mladim.
    Nejc Grilc 10. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    V Borovnici iztirili vagoni, primorska proga zaprta

    V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče še ni znan, preiskava že poteka.
    10. 8. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna

    Evropski voditelji: Odločanja o prihodnosti Ukrajine ni brez nje

    Predsednika ZDA in Rusije se bosta v sešla 15. avgusta na Aljaski, na srečanju naj bi govorila o končanju vojne v Ukrajini.
    10. 8. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo