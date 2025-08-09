Ukrajina se ne bo odpovedala svojemu ozemlju, je opozoril Zelenski

Po napovedi srečanja med Putinom in Trumpom na Aljaski je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da odločitve brez Ukrajine ne bodo prinesle miru. Poudaril je, da Ukrajina za končanje vojne ne bo pristala na to, da bi del svojega ozemlja odstopila Rusiji.

»Ukrajinci ne bodo dali svoje zemlje okupatorju,« je sporočil na družbenih omrežjih. »Vsaka odločitev proti nam, vsaka odločitev brez Ukrajine je tudi odločitev proti miru. Z njo ne bo doseženo nič,« je opozoril.

Trump: Zmenjava ozemelj v korist obeh strani

Trump je v petek v Beli hiši dejal, da je vrh namenjen razpravi o končanju vojne v Ukrajini, mirovni sporazum pa bo po njegovih besedah vključeval ozemeljske koncesije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je izjavil, bo »prišlo do zamenjave ozemelj v korist obeh strani«, ni pa navedel podrobnosti.

Kot je poročala CNN, so ameriški predstavniki vključno s Trumpom evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva.

V skladu z načrtom, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi, naj bi Rusija v okviru mirovnega sporazuma dobila regiji Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki ju večinoma že zaseda, ter polotok Krim, ki si ga je nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.