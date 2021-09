Evropsko politiko čaka nemirna jesen

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so v bruseljski politiki redka obdobja brez kriz ali drugih pretresov, je za letošnjo jesen vnaprej pričakovana precejšnja dinamika. Na mizi bodo številna notranja vprašanja Unije pa tudi zunanjepolitična negotovost.



Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen bo »smeri razvoja« začrtala prihodnjo sredo v letnem govoru o stanju v Uniji na zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu. Unija se bo morala ukvarjati z vsemi vidiki polomije v Afganistanu: varnostjo, migracijami in humanitarno pomočjo. Dogajanje v Afganistanu je še spodbudilo razprave o strateški avtonomiji EU. Tako bo v kontekstu strateškega kompasa, ki bo predstavljen jeseni, obravnavano kočljivo vprašanje vzpostavitve evropskih vojaških enot, ki bi lahko delovale v kriznih razmerah.



Evropskim državam je po talibskem prevzemu oblasti uspelo evakuirati več tisoč ljudi, tudi tistih iz ranljivih skupin, a prizadevanja za preseljevanje ogroženih ljudi se bodo nadaljevala. Nekaj premikov pri sprejemu beguncev bo na forumu o preseljevanju, ki ga bo še ta mesec pripravila evropska komisija. Kar zadeva veliki pakt o migracijah in azilu, ki je bil predstavljen pred letom, se bo zastoj nadaljeval. Na obzorju namreč še ni soglasja o načinu organizacije solidarnosti z vstopnimi državami, kot sta Grčija in Italija, ki bi se v migracijski krizi znašli pod velikim pritiskom.