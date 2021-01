Facebook in Twitter Trumpu blokirala profil

Pri Facebooku so Trumpu za 24 ur onemogočili uporabo profila. FOTO: Dado Ruvic/Reuters



Pred vdorom podpihoval privržence

Ameriškemu predsednikuso blokirali profil na družbenih omrežjih twitter in facebook, potem ko je pisaril množici, ki je vdrla v Kongres. Trump je znova navajal lažne trditve o volilni prevari, preden je svoje privržence pozval, naj gredo domov, pa jim je napisal, da jih ima rad.Twitter je zaradi hudega kršenja državljanske integritete zahteval umik treh predsednikovih tvitov. Iz podjetja so sporočili,da bo Trumpov profil ostal blokiran, dokler ne bodo omenjeni zapisi izbrisani. Če Trump še naprej ne bo upošteval pravil, ki jih ima Twitter, so zagrozili s trajno ukinitvijo računa @realDonaldTrump. Kot piše BBC, bi bili s tem dnevi Donalda Trumpa na twitterju lahko šteti, saj je predsednik znan po tem, da na pravila in smernice ne da kaj dosti.Tudi Facebook je za 24 ur Trumpu onemogočil uporabo profila in odstranil posnetek z youtuba, ki ga je objavil predsednik. »Izbrisali smo ga, ker ne zmanjšuje tveganja za nasilna dejanja, pač pa ga prispeva k njim.«Trumpovi podporniki so vdrli na Kapitol oziroma sedež ameriške vlade in se spopadli s policijo, da bi ustavili kongresno razpravo o zmagi demokratskega kandidata. Republikanci so izpodbijali potrditev rezultata novembrskih volitev. Štirje ljudje so v nemirih umrli. Med smrtnimi žrtvami je ženska, ki je umrla, ko je množica skušala vdreti skozi zabarikadirana vrata kongresne dvorane, pred katerimi so bili kongresni policisti. Žensko so odpeljali v bolnišnico, a je tam podlegla poškodbam.Pred vdorom v kongres je Donald Trump nagovoril svoje pristaše in jih podpihoval s trditvami, da so bile volitve ukradene. Nekaj ur kasneje je na facebooku objavil video posnetek in ponovil lažno trditev. Protestnikom je dejal, da jih ima rad, ljudi, ki so vdrli na kapitol, pa označil za »domoljube«. Youtube je video odstranil zaradi kršenja politike glede širjenja novic o volilni prevari.Pri Twitterju so posnetek najprej sicer pustili na Trumpovem profilu, odstranili le možnosti retvitanja, všečkanja in komentiranja, nato pa so ga tudi tam izbrisali ter začasno blokirali profil. »Zaradi podpihovanja nasilja znatno omejujemo tvite, ki kršijo našo politiko o državljanski integriteti.«V podjetju Facebook so za BBC povedali: »Nasilni protesti v kongresu so sramota. Na naši platformi prepovedujemo spodbujanje in pozive k nasilju, zato aktivno pregledujemo in odstranjujemo vse vsebine, ki bi kršile ta pravila.« Kot so navedli, iščejo in brišejo vsebine, ki so spodbudile in podprle napad na kapitol. Pohod na kongres je bil namreč delno organiziran prav na spletu, tudi v nekaterih facebook skupinah.Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden se bo najbrž, kot trdijo nekateri analitiki, po prevzemu oblasti zavzel za odstranitev ekstremističnih zapisov in vsebin na družbenih omrežjih. Policija je v sredo med nemiri aretirala najmanj 50 ljudi, zaplenila nekaj kosov orožja in odkrila tudi dve bombi.