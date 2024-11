Fajon ob odprtju veleposlaništva v Etiopiji o priložnostih za razvoj

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Adis Abebi danes odprla novo slovensko veleposlaništvo. Veleposlaništvo v Etiopiji bo prispevalo h krepitvi sodelovanja med državama, ki je bilo tudi tema pogovorov z etiopskim zunanjim ministrom Gedionom Timotheosom, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

»Zadovoljna sem, da smo se odločili za veleposlaništvo v Adis Abebi, s čimer postavljamo nov mejnik v slovensko-etiopskih odnosih. To je naše prvo veleposlaništvo v podsaharski Afriki, ki širi našo diplomatsko mrežo v mesto, ki ima zaradi sedeža Afriške unije izredno živahno diplomatsko skupnost,« je ob odprtju veleposlaništva Slovenije v središču Adis Abebe v okrožju Bole povedala ministrica.

Slovenija ima po svetu 61 diplomatsko-konzularnih predstavništev, od tega 47 veleposlaništev, odslej tri rezidenčne v Afriki – Egiptu, Alžiriji in Etiopiji. »Želimo si, da bi bilo veleposlaništvo v Adis Abebi prvo slovensko razvojno veleposlaništvo, saj vidimo v tem veliko priložnosti, od apiturizma in prenosa tehnologij, umetne inteligence, trajnostnega turizma do kmetijstva. Prepričana sem, da se lahko učimo drug od drugega in prenašamo znanje ter izkušnje,« je dejala Fajon.

Odprtje veleposlaništva v Etiopiji predstavlja velik korak naprej za širšo diplomatsko prisotnost v regiji in na Afriški celini, potem ko je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v letu 2020 imenovalo posebnega odposlanca za Afriko.

Tanja Fajon s kolegom Gedionom Timotheosom. FOTO: Ministrstvo za zunanje zadeve

Na dvostranskem srečanju z ministrom za zunanje zadeve Etiopije Timothosom sta govorila predvsem o možnostih poglobljenega sodelovanja med Slovenijo in Etiopijo, kar bo v luči novega slovenskega veleposlaništva olajšano. Ministrica Fajon je izrazila željo, da tudi Etiopija razmisli o odprtju svojega veleposlaništva v Sloveniji. Sogovornika vidita priložnosti na področju kmetijstva, varne prehrane, umetne inteligence, farmacevtske industrije in vodne energije. Hkrati sta se pogovarjala o možnostih izobraževanja Etiopijcev v Sloveniji v okviru razvojnega sodelovanja.

Ministrica Fajon je z etiopskim kolegom govorila tudi o varnostnih razmerah v regiji Roga Afrike. »Etiopija ima ključno vlogo v tem delu Afrike. Glede na varnostne izzive, ki jih dodatno potencirajo podnebne spremembe, ima dialog med državami izreden pomen za stabilnost regije,« je med drugim po srečanju povedala Fajon. Slovenija je preko nestalnega članstva v Varnostnem svetu OZN močno angažirana v prizadevanja mednarodne skupnosti za ohranjanje stabilnosti na afriškem Rogu, ki je bistvena tudi v neprestanem boju proti terorizmu.

Ministrica se na uradnem obisku v Etiopiji mudi drugič po aprilu 2023, ki je potekal v luči kampanje za nestalno članico Varnostnega sveta OZN. Po Adis Abebi se bo odpravila v Somalijo in Kenijo.