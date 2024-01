Fajon: Slovenija se še ne more priključiti južnoafriški tožbi proti Izraelu

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je sporočila, da bo Slovenija sodelovala v postopku pred meddržavnim sodiščem v Haagu, ki ga je sprožila generalna skupščina Združenih narodov in se nanaša na očitano sporno delovanje Izraela v Gazi ter na Zahodnem bregu. Odločitev je bila sprejeta na dan, ko pred najvišjim sodnim organom ZN poteka prva javna obravnava ločene tožbe, v kateri Južna Afrika očita Izraelu izvajanje genocidnih dejanj nad Palestinci v Gazi.

»Vlada je sprejela sklep, da bo Slovenija sodelovala v postopku pred meddržavnim sodiščem, ki se nanaša na očitano sporno delovanje Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu. Gre za postopek, ki ga je sprožila generalna skupščina ZN na podlagi resolucije iz decembra 2022. Takrat jo je na glasovanju podprla tudi Slovenija,« je zunanja ministrica povedala med novinarsko konferenco po redni tedenski seji vlade.

Začetek obravnav predviden za 19. februar

Kot je pojasnila, je generalna skupščina sodišče zaprosila za svetovalno mnenje glede posledic delovanja Izraela na človekove pravice na zasedenih palestinskih ozemljih in očitane izraelske kršitve pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe.

Tanja Fajon med razpravo v varnostnem svetu ZN novembra lani FOTO: Andrea Renault/AFP

»Gre torej za izjemno širok spekter očitanih kršitev, ki se že desetletja izvajajo v regiji in katerih zelo grozljive posledice so vidne tudi danes,« je pojasnila ministrica, s čimer je spomnila na tri mesece trajajočo izraelsko ofenzivo v Gazi, med katero je doslej umrlo že več kot 23.000 palestinskih civilistov, med njimi večina žensk in otrok.

»Slovenija se je kot ena redkih držav EU odločila, da bo v tem postopku pred meddržavnim sodiščem aktivno sodelovala in predstavila svoja stališča. Sodišče bo očitane kršitve Izraela presojalo predvsem na podlagi mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic. To sta področji, ki jima Slovenija v okviru svoje zunanje politike posveča še posebno pozornost in na katerih kršitve nenehno opozarja tudi v primeru Gaze,« je pojasnila Tanja Fajon. Prva ustna obravnava v postopku je predvidena za 19. februar letos, predstavitev stališč Slovenije pa bo na vrsti 23. februarja.

Slovenija verjame, da moramo države kot del mednarodne skupnosti pomagati meddržavnemu sodišču in zagotoviti, da Izrael in vsi v konflikt vpleteni akterji spoštujejo mednarodne obveznosti.

Fajon: O genocidu lahko odloči samo sodišče

Ministrica je komentirala tudi tožbo, v kateri Južna Afrika pred istim sodiščem Izraelu očita, da nad Palestinci izvaja genocid.

Ministrica je komentirala tudi tožbo, v kateri Južna Afrika pred istim sodiščem Izraelu očita, da nad Palestinci izvaja genocid. FOTO: Remko De Waal/AFP

»Ta postopek še ni v fazi, ko bi se lahko kakorkoli prijavili kot intervenienti,« je opozorila Tanja Fajon s pojasnilom, da bo to mogoče šele, ko bo sodišče odločilo o svoji pristojnosti oziroma začasnih ukrepih, k sprejetju katerih ga v tožbi poziva Južna Afrika. Tudi v tem primeru bo po njenih besedah šlo za odločitev vlade.

Pri tem je opozorila, da je samo sodišče tisto, ki lahko odloči o tem, ali določena dejanja pomenijo genocid ali ne. »Nobena država, organizacija ali politični predstavnik nima mandata, da to stori namesto sodišča.«

Ministrica dopušča možnost, da bi lahko sodišče v zgodnji fazi Izrael pozvalo, da konča vojaško operacijo, medtem ko bi odločanje o genocidu lahko trajalo več let.