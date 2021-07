Flamci prvaki, Bruselj čaka na avtobus

V nadaljevanju preberite:

Več je neuradnih srečanj in druženj z različnimi bruseljskimi akterji, na katerih se izmenjujejo razmišljanja o smereh razvoja EU. Ta druženja veljajo za pravo gojišče takšnih in drugačnih ugibanj in razlag prihodnjega dogajanja. V teh krogih je ob začetku predsedovanja svetu samoumevno, da je nesorazmerno veliko zanimanja za Slovenijo in njenega premiera Janeza Janšo, ki je po številnih merilih izstopajoča figura na šahovnici evropske politike.