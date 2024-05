Nekoč smo se jim smejali, zdaj se o njih pogovarjamo

V nadaljevanju preberite:

V Evropi imamo po zadnjem ženevskem salonu občutek, da je model avtomobilskih razstav zastarel, pekinški salon pa je potrdil, da je avtomobilska industrija na drugem koncu sveta v polnem razmahu.

V nedeljo bo padel zastor na avtomobilsko razstavo v Pekingu, potem ko je v enajstih dneh privabila na tisoče obiskovalcev. Gneča okoli razstavišča na severu Pekinga je bila takšna, da kaosa niso umirili niti številni policisti. Preprosto je bilo preveč avtomobilov in avtobusov, ki so hoteli priti čim bližje salonu, zato je vsakdo od središča Pekinga do vstopa na prizorišče potreboval najmanj dve uri.

Nekoč smo se na ženevskem salonu smejali kitajskim inženirjem, ki so z metrom merili vse podrobnosti evropskih avtomobilov in si jih zapisovali v zvezek, toda njihov pristop kopiranja in iskanja nadgradnje je očitno deloval tudi v avtomobilski industriji. Resda se pri vseh kitajskih avtomobilih zdi, da smo te linije že nekje videli, saj se posnemanja ne sramujejo, toda roko na srce so si vse bolj podobni tudi evropski, ameriški in japonski avtomobili.