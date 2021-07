Nisem kriva jaz, liki so me prisilili!

V nadaljevanju preberite:

Mojca Širok je odlična novinarka in dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja, toda že dvakrat sem se z njo pogovarjala iz povsem drugega razloga, po izidu njene kriminalke. Prvič sva zaradi Pogodbe sedeli v stari Ljubljani, zdaj, ko je izšla druga knjiga iz trilogije Rim–Ljubljana–Bruselj, pa sva se okoliščinam primerno slišali po zoomu. Več kot tisoč kilometrov razdalje me ni ustavilo, da ne bi Mojce poskušala prepričati, naj že enkrat da odpoved in se posveti pisanju krimičev. Sicer bi res izgubili vrhunsko novinarko, ampak dobili bi prav takšno pisateljico. Ne verjamete? Njena sveža kriminalka Evidenca je že v knjigarnah in na dopustu bo odlična družba.