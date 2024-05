Zdravstvo ni nujno matični resor za področje psihoterapije

V nadaljevanju preberite:

Opogumljena z zaključki posveta sklepam prispevek v upanju, da bo MZ svoj osnutek zakona pred posredovanjem v javno obravnavo in v medresorska usklajevanja vendarle najprej predložil v preučitev svoji delovni skupini, ki jo je v ta namen ustanovil in jo žal do zdaj sklical le enkrat, junija 2022. Morda bomo tam zmogli ponoviti enotnost, ki je bila dosežena na posvetu v državnem svetu, in zahtevali prenos pristojnosti za ureditev področja z MZ kot izključnega predlagatelja na medresorsko delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov več področno pristojnih ministrstev, zlasti njihovih pravnosistemskih pravnikov. Vsaka stroka ima namreč svoje področje in zakonitosti dela, ki so ji lastne, in nobena si ne zasluži omalovaževanja. Tudi pravna stroka ne.