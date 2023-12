Fotografije dneva (11. 12.)

Odpri galerijo

Izraelske sile so civilistom ukazale evakuacijo iz mesta Han Junis, ki je s 620.000 prebivalci največje mesto na jugu Gaze in kamor se je od začetka izraelskih napadov oktobra zateklo na tisoče ljudi, ki so živeli na severu enklave. Bombe padajo tudi na mesto Rafa, ki se nahaja ob meji z Egiptom. Izraelske sile so izvedle tudi več racij na zasedenem Zahodnem bregu in napadle teroristične celice v Libanonu, njihova vojska pa je ob tem izvedla tudi zračne napade v bližini sirske prestolnice Damask. Foto: Henry Nicholls/Afp