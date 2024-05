Srbija dobila eno največjih vetrnih elektrarn v regiji

V nadaljevanju preberite:

V Srbiji so včeraj odprli vetrno elektrarno Krivača. Oskrbi lahko 75 tisoč gospodinjstev in je plod sodelovanja slovenskega sklada Alfi Renewables in srbskega MK Group. Naložba je vredna 165 milijonov evrov.

V vzhodni Srbiji, le streljaj od romunske meje in nedaleč od Golubca, pobratenega z občino Žužemberk, je manjša vasica Krivača. V njej biva vsega nekaj sto duš, za kraj pa je značilna »košava sa Dunava«. Domačini nam pojasnijo, da je to močan veter, ki spominja na slovensko burjo. Prav ugodne vetrovne razmere pa so bile razlog, da so tamkajšnji hribi zdaj posejani z vetrnicami.