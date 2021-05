Fotografije dneva (19. 5.)

Odpri galerijo

Ob zaostritvi diplomatskih odnosov med Rabatom in Madridom so maroške oblasti v zadnjih dneh opustile nadzor na meji, zaradi česar je v Ceuto prišlo rekordno dnevno število prebežnikov. Maroko je na otok Perejil poslal vojako in na njem postavil nadzorno točko, čeprav Španija trdi, da je otoček pod špansko suverenostjo. Španska vlada je nazočnost maroške vojske na otoku obsodila in ga označila kot sovražno dejanje, okrepila svoje enote na območju in od Rabata zahtevala, da ukrene vse potrebno za vzpostavitev normalnega stanja. Maroko svojih vojakov z otoka ne bo umaknil, in opozoril, da je otok maroško ozemlje. FOTO: Fadel Senna/Afp